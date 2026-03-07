Zwischen Harmonie und Spannung: Kunst von Johannes Viehmann-Höselbarth im Hilchenbacher Rathaus

(wS/red) Hilchenbach 07.03.2026 | Kunst kann Bewegung sichtbar machen – nicht nur im Motiv, sondern auch im Gefühl der Betrachtenden. Genau diesem Spannungsfeld widmet sich der Kreuztaler Künstler Johannes Viehmann-Höselbarth in seiner Ausstellung „Dynamiken: Striche | Pixel | Farbaufträge“, die vom 18. März bis 13. Mai 2026 im Hilchenbacher Rathaus zu sehen ist.

Die Ausstellung nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch unterschiedliche Formen künstlerischer Dynamik. Ob gegenständlich, abstrahiert oder vollkommen abstrakt – in den Arbeiten des Künstlers werden Spannungsverläufe sichtbar, die zwischen Harmonie und Disharmonie oszillieren. Mit Zeichenstift, Pinsel und auch der Handykamera untersucht Viehmann-Höselbarth, wie Kräfte, Bewegungen und Beziehungen zwischen Formen und Linien entstehen.

Im Mittelpunkt steht dabei eine zentrale Frage: Wie lassen sich Gefühle von Ausgleich oder Spannung bildlich ausdrücken – und beim Betrachten wieder hervorrufen? Die Antwort darauf entfaltet sich in einer vielseitigen Auswahl an Werken, die mit Strichen, Pixeln und farbigen Flächen arbeiten. Mal wirken Linien wie pulsierende Energiebahnen, mal begegnen sich Formen in ruhiger Balance. In anderen Arbeiten entstehen bewusst irritierende Brüche, die neue Perspektiven eröffnen.

Der Künstler, der an der Universität Siegen Kunst auf Lehramt studierte, beschäftigt sich bereits seit seiner Kindheit intensiv mit dem Zeichnen. Auch wenn seine künstlerische Arbeit lange Zeit ein persönliches Freizeitprojekt blieb, ist er seit 2019 wieder kontinuierlich aktiv. Sein Schwerpunkt liegt nach wie vor auf Stift und Papier, doch in den vergangenen Jahren sind Aquarell-, Gouache- und weitere Maltechniken sowie die Fotografie zunehmend Teil seines künstlerischen Ausdrucks geworden.

Viehmann-Höselbarth hat seine Arbeiten bereits in verschiedenen Ausstellungen in der Region präsentiert – unter anderem im Foyer der Stadtbibliothek Kreuztal, im Kreuztaler Rathaus sowie in mehreren Gemeinschaftsausstellungen in Siegen, Bad Berleburg, Freudenberg und Kaan-Marienborn. Seine Werke bewegen sich dabei stets zwischen experimenteller Linie, fotografischem Blick und farblicher Fläche.

Mit der Ausstellung im Hilchenbacher Rathaus setzt der Künstler diese Entwicklung fort und lädt das Publikum ein, sich auf die vielschichtigen Beziehungen zwischen Bewegung, Struktur und Gefühl einzulassen.

Die Ausstellung „Dynamiken: Striche | Pixel | Farbaufträge“ ist im Hilchenbacher Rathaus, Markt 13, während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen:

montags und donnerstags von 8:30 bis 16:00 Uhr,

dienstags und freitags von 8:30 bis 12:00 Uhr,

mittwochs von 8:30 bis 18:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Wer sich für zeitgenössische Kunst aus der Region interessiert, findet hier eine spannende Gelegenheit, die Kraft von Linie, Farbe und Bildstruktur neu zu entdecken.
















