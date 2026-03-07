Wenn Klarinette und Harfe miteinander sprechen: Duo Eisel & Falkenroth in Bad Laasphe

(wS/kb) Bad Laasphe 07.03.2026 | Ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis erwartet die Besucherinnen und Besucher Ende März in der evangelischen Stadtkirche: Der international renommierte Klarinettist Helmut Eisel präsentiert gemeinsam mit der Harfenistin Birke Falkenroth ihr neues Duo-Programm „Prayer“. Eisel – Falkenroth 3-26

In dem Programm begegnen sich zwei Instrumente, die auf den ersten Blick selten gemeinsam zu hören sind: Klarinette und Harfe. Inspiriert von der biblischen Tradition, in der bereits König David auf der Harfe spielte, entfaltet sich im Konzert ein sensibler musikalischer Dialog. Eisel, bekannt für seine stilistische Vielfalt und seine „sprechende Klarinette“, hat in der Harfe eine faszinierende neue Klangpartnerin gefunden. Gemeinsam mit Falkenroth interpretiert er gefühlvolle Balladen und schafft atmosphärische Klangbilder voller Hingabe zur Musik. Eisel – Falkenroth 3-26

Doch das Programm bleibt nicht nur ruhig und besinnlich: Neben lyrischen Momenten stehen auch temperamentvolle Stücke auf dem Programm – von Klezmer-Einflüssen über Freilach bis hin zu Tango-Rhythmen. Dabei zeigt die Harfe auch ihre perkussive Seite und verbindet sich mit der virtuosen Klarinette zu lebendigen musikalischen Dialogen. Neben eigenen Kompositionen erklingen auch bekannte Werke der Weltliteratur. Eisel – Falkenroth 3-26

Das Konzert findet am Samstag, 28. März 2026, um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Bad Laasphe statt. Karten kosten 19 Euro im Vorverkauf und 21 Euro an der Abendkasse. Ermäßigungen gibt es für Mitglieder des Kulturrings Bad Laasphe sowie des Freundeskreises für christlich-jüdische Zusammenarbeit und für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende. Der Vorverkauf läuft über die TKS Bad Laasphe im Haus des Gastes sowie über ProTicket. Veranstalter sind der Kulturring Bad Laasphe und der Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Eisel – Falkenroth 3-26

Wer sich fragt, ob Harfe und Klarinette wirklich zusammenpassen, dürfte nach diesem Konzert eine klare Antwort bekommen.

Foto: Kulturring Bad Laasphe e.V.