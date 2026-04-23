„Farbwelten – Malerei in Vielfalt“: Neue Ausstellung im Siegener KrönchenCenter

(wS/sk) Siegen 23.04.2026 | Unter dem Titel „Farbwelten – Malerei in Vielfalt“ präsentiert die Volkshochschule (VHS) Siegen ab Mai eine neue Ausstellung im KrönchenCenter. Gezeigt werden Arbeiten von Teilnehmern der Malkurse unter der Leitung von Susanne Krüger.

Die gezeigten Werke spiegeln die breite Palette künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten wider, die in den Kursen erarbeitet wurden. Von detaillierten Tierporträts und floralen Stillleben über stimmungsvolle Stadtansichten bis hin zu modernen Interpretationen klassischer Skulpturen bietet die Ausstellung einen tiefen Einblick in das kreative Schaffen der regionalen Hobbykünstler. Dabei kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, die die individuelle Handschrift der einzelnen Akteure unterstreichen.

Vernissage am 5. Mai

Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen, die Eröffnung der Ausstellung am Dienstag, den 5. Mai 2026, um 19:00 Uhr im KrönchenCenter (Markt 25, Siegen) zu besuchen. Die feierliche Vernissage bietet die Gelegenheit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen und mehr über die Entstehung der Bilder zu erfahren.

Die Eckdaten zur Ausstellung:

Zeitraum: 5. Mai 2026 bis 27. Juni 2026

5. Mai 2026 bis 27. Juni 2026 Ort: KrönchenCenter, Markt 25, 57072 Siegen

KrönchenCenter, Markt 25, 57072 Siegen Veranstalter: VHS Siegen

VHS Siegen Kontakt für Rückfragen: 0271 4043000

Die Ausstellung kann während der regulären Öffnungszeiten des KrönchenCenters besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.