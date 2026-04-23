Schlosspark Siegen wird aufgehübscht: Brunnen sprudeln wieder, Wege werden komplett erneuert

(wS/si) Siegen 23.04.2026 | „Letzter Schliff“ für den nördlichen Teil des Schlossparks in Siegen: Die „Brunnenwiese“ unterhalb der Aussichtsplattform „Großer Krebs“ sowie die Wege rund um die Museumswiese neben dem Oberen Schloss erhalten bis zum Herbst ein komplettes „Make-over“.

Zum Baustart der Wege- und Brunnensanierung stellten Bürgermeister Tristan Vitt, Stadtbaurat Henrik Schumann und Projektleiterin Natascha Klöckner von der Grünflächenabteilung gestern (Mittwoch, 22. April) die geplanten Maßnahmen bei einem Pressetermin vor: „Die Brunnenwiese wird ihren Namen künftig wieder zu Recht tragen“, sagte Bürgermeister Tristan Vitt. „Die Aufenthaltsqualität im nördlichen, eher ruhigeren Teil des Schlossparks wird deutlich verbessert. Die erneuerten Brunnenbecken in Naturstein-Umrandung werden dabei besondere ‚Hingucker‘.“ Dazu kommen neue Pflanzflächen, hochwertige Nachpflanzungen, moderne Sitzbänke und Mülleimer sowie neue Plätze mit Natursteinpflaster.

Die vier quadratischen Zierbrunnen aus den 1960er Jahren sind seit Jahren defekt und außer Betrieb, auch die Bestandswege aus Verbundpflaster und beschädigtem Asphalt machen eine Sanierung notwendig. Um den Altbaum-Bestand rund um die Brunnenwiese zu schützen, erhält das Wurzelwerk künftig mehr Platz. Das erneuerte Wegenetz besteht aus einer Kombination aus Asphalt, wassergebundener Decke und Naturstein. Investiert wird auch in die Zukunftsfähigkeit der gesamten technischen Infrastruktur: Die unterirdischen Leitungen, die Entwässerung sowie die Stromversorgung werden modernisiert, um den Schlosspark dauerhaft funktionsfähig zu halten und auch Veranstaltungen zuverlässig zu ermöglichen.

Die Gesamtkosten von rund 840.000 Euro werden mit 80 Prozent Fördermitteln bezuschusst: „Ein klares Zeichen, dass auch Land und Bund die Bedeutung dieses Projekts anerkennen“, so Bürgermeister Vitt. Unterhalb der Museumswiese hat die Sanierung der Wege bereits begonnen. Hier sollen voraussichtlich im Sommer die Arbeiten abgeschlossen sein, dann folgen die Arbeiten an der Brunnenwiese, erläuterte Natascha Klöckner den Bauzeitenplan. Verbaut werden hier moderne Beton-Brunnenbecken, die der alten Form nachgebildet sind, auch die Düsen werden dem Original nachgebaut.

Mit der Baumaßnahme wird der Ratsbeschluss vom 20. November 2024 umgesetzt. Das Open-Air-Kino wird wie im Vorjahr in den Schlossinnenhof verlegt, weitere kulturelle Veranstaltungen im Schlosspark können wie geplant stattfinden. „Mit der Wege- und Brunnensanierung bringen wir das Städtebauprojekt ‚Rund um den Siegberg‘ zu einem würdigen Abschluss. Dazu gehörte nicht nur die Sanierung der Schloss- und Stadtmauer, sondern auch der barrierefreie Umbau des Rathauses Oberstadt oder die Sanierung von Haus Seel“, ordnete Stadtbaurat Henrik Schumann die Sanierungsmaßnahme im Schlosspark ein.

Die Baumaßnahme ist komplex: Besonders zu schützen ist der Altbaum-Bestand an der Brunnenwiese, die sorgfältiges Arbeiten im Wurzelbereich erfordern. Weitere Herausforderungen sind die archäologische Begleitung durch die LWL-Archäologie (die Brunennenwiese ist ein sog. „Bodendenkmal“) und die komplexe Baustellenlogistik.

Die oberen Brunnen im Schlosspark werden modernisiert: Stadtbaurat Henrik Schumann, Bürgermeister Tristan Vitt, Mitarbeitende der Gartenbau-Fachfirma und Projektleiterin Natascha Klöckner (v.l.) bei der Projektvorstellung. (Foto: Stadt Siegen)







