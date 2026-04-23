Prüfstand für Millionen-Projekt: Warum Brüssel und Düsseldorf gerade nach Siegen-Wittgenstein blicken

(wS/bs) Siegen 23.04.2026 | Das LIFE-Projekt „LIFE4Siegerlandscapes – Siegerländer Kultur- und Naturlandschaften“ erhielt hohen Besuch aus Brüssel, Düsseldorf und Arnsberg

Das Projekt der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein wird über das LIFE-Programm der EU, dem

Land NRW, der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und dem Kreis Siegen-

Wittgenstein gefördert und wurde während eines zweitägigen Besuchs von Vertretern der

Monitoringbüros CINEA und ELMEN-EEIG sowie der jeweiligen Institutionen auf den Prüfstand

gestellt.

Zu den großen Erfolgen des LIFE-Projektes zählen zum Beispiel die Wiederherstellung von 35 Hektar

artenreichem Weideland im FFH-Gebiet „Buchheller-Quellgebiet“, die Pflanzung von 55 Hektar

heimischen Laubwaldes auf ehemaligen Fichtenflächen des Vogelschutzgebietes „Wälder und

Wiesen bei Burbach und Neunkirchen“, die Wiederansiedlung des Goldenen Scheckenfalters und die

spannenden Einblicke in das Verhalten von Rotmilan und Co.

Im gemütlichen Fachwerkhaus der Alten Vogtei in Burbach wurden die einzelnen Ziele des Projekts

und deren aktueller Stand vorgestellt. Erfolge und Umstrukturierungen wurden in einem

konstruktiven Austausch diskutiert. Zusätzlich wurde ein Teil der bereits durchgeführten

Maßnahmen vor Ort besucht:

Besichtigung der Schmetterlingszucht in Betzdorf

Besichtigung der Fichtenkalamität im Vogelschutzgebiet, Aussichtspunkt Trödelsteine (Lippe)

Besichtigung von Maßnahmenflächen im FFH-Gebiet „Bergwiesen Lippe mit Buchheller- und

Mischebachtal“

Mischebachtal“ Besichtigung von Maßnahmenflächen im FFH-Gebiet „Buchheller-Quellgebiet“

Besichtigung eines Horststandortes

Besichtigung der Demonstrationsflächen Hauberg 2.0, Holzhausen

Besichtigung der Maßnahmenflächen im FFH-Gebiet „Weier-Winterbach“

Highlight: Die Aussetzung von Raupen des Goldenen Scheckenfalters, der seit 11 Jahren im Gebiet

ausgestorben ist.

Foto: Biologische Station Siegen-Wittgenstein

Weitere Information finden Sie unter: https://www.life4siegerlandscapes.de/