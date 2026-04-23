Prüfstand für Millionen-Projekt: Warum Brüssel und Düsseldorf gerade nach Siegen-Wittgenstein blicken

(wS/bs) Siegen 23.04.2026 | Das LIFE-Projekt „LIFE4Siegerlandscapes – Siegerländer Kultur- und Naturlandschaften“ erhielt hohen Besuch aus Brüssel, Düsseldorf und Arnsberg
Das Projekt der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein wird über das LIFE-Programm der EU, dem
Land NRW, der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und dem Kreis Siegen-
Wittgenstein gefördert und wurde während eines zweitägigen Besuchs von Vertretern der
Monitoringbüros CINEA und ELMEN-EEIG sowie der jeweiligen Institutionen auf den Prüfstand
gestellt.
Zu den großen Erfolgen des LIFE-Projektes zählen zum Beispiel die Wiederherstellung von 35 Hektar
artenreichem Weideland im FFH-Gebiet „Buchheller-Quellgebiet“, die Pflanzung von 55 Hektar
heimischen Laubwaldes auf ehemaligen Fichtenflächen des Vogelschutzgebietes „Wälder und
Wiesen bei Burbach und Neunkirchen“, die Wiederansiedlung des Goldenen Scheckenfalters und die
spannenden Einblicke in das Verhalten von Rotmilan und Co.
Im gemütlichen Fachwerkhaus der Alten Vogtei in Burbach wurden die einzelnen Ziele des Projekts
und deren aktueller Stand vorgestellt. Erfolge und Umstrukturierungen wurden in einem
konstruktiven Austausch diskutiert. Zusätzlich wurde ein Teil der bereits durchgeführten
Maßnahmen vor Ort besucht:
- Besichtigung der Schmetterlingszucht in Betzdorf
- Besichtigung der Fichtenkalamität im Vogelschutzgebiet, Aussichtspunkt Trödelsteine (Lippe)
- Besichtigung von Maßnahmenflächen im FFH-Gebiet „Bergwiesen Lippe mit Buchheller- und
Mischebachtal“
- Besichtigung von Maßnahmenflächen im FFH-Gebiet „Buchheller-Quellgebiet“
- Besichtigung eines Horststandortes
- Besichtigung der Demonstrationsflächen Hauberg 2.0, Holzhausen
- Besichtigung der Maßnahmenflächen im FFH-Gebiet „Weier-Winterbach“
Highlight: Die Aussetzung von Raupen des Goldenen Scheckenfalters, der seit 11 Jahren im Gebiet
ausgestorben ist.
Foto: Biologische Station Siegen-Wittgenstein
Weitere Information finden Sie unter: https://www.life4siegerlandscapes.de/Werbepartner der Region – Anzeige
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