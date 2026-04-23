Schwerer Motorradunfall an der Applauskurve – 25-jähriger Fahrer über PKW in Böschung geschleudert

(wS/red) Netphen / Hilchenbach 23.04.2026 | Am Mittwochabend, 22. April 2026, ist es auf der Bundesstraße 62 zwischen Hilchenbach-Lützel und Netphen-Afholderbach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Im Bereich der als Unfallschwerpunkt bekannten „Applauskurve“ stießen gegen 18:45 Uhr ein Motorrad und ein Pkw zusammen. Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Zum Unfallhergang

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines weißen BMW-Kombis die B62 aus Richtung Lützel kommend in Fahrtrichtung Afholderbach. Im Bereich eines an der Strecke gelegenen Parkplatzes beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 25-jährigen Motorradfahrer, der in die Gegenrichtung – also in Richtung Lützel – unterwegs war.

Der Kradfahrer prallte mit hoher Wucht in die rechte Seite des abbiegenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann über den PKW hinweg in eine angrenzende Böschung geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Trümmer- und Splitterteile verteilten sich über einen größeren Bereich der Fahrbahn, die Beifahrerseite des BMW wurde massiv eingedrückt, Motorhaube und Heckklappe sprangen durch die Wucht des Aufpralls auf.

Rettungshubschrauber Christoph 25 im Einsatz

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr auch der in Siegen am Evangelischen Jung-Stilling-Krankenhaus stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 25″ der ADAC Luftrettung alarmiert. Die Maschine landete in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle auf der abgesperrten B62.

Der per Hubschrauber eingeflogene Notarzt übernahm gemeinsam mit den Kräften des Rettungsdienstes die Erstversorgung des schwer verletzten Motorradfahrers. Im Anschluss wurde der 25-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Pkw-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Sperrung und Ermittlungen

Die B62 war während der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten im betroffenen Streckenabschnitt voll gesperrt. Feuerwehr und Polizei sicherten die Einsatzstelle ab, ausgelaufene Betriebsstoffe mussten gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Applauskurve auf der B62 gilt seit Jahren als Unfallschwerpunkt und ist insbesondere bei Motorradfahrern als Streckenabschnitt bekannt, an dem es immer wieder zu teils folgenschweren Unfällen kommt.

Fotos: Nico Eggers – Netphen-Online







