B62/HTS: Kurzzeitige Sperrungen von HTS-Abfahrten in Siegen wegen Wartungsarbeiten

(wS/str) Siegen 23.04.2026 | Siegen (straßen.nrw). Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen muss aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten kurzzeitige Sperrungen von HTS-Abfahrten vornehmen. Am Samstag (25.04.) wird die HTS-Abfahrt Siegen-Weidenau, aus Siegen kommend in Fahrtrichtung Netphen, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr voll gesperrt.
Am Montag (27.04.) wird die HTS-Abfahrt Siegen-Eiserfeld, aus Siegen kommend in Fahrtrichtung Eiserfeld, in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr voll gesperrt. Umleitungen werden nicht ausgeschildert.Werbepartner der Region – Anzeige
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