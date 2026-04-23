Prellballturnier in Kreuztal: 12 Teams aus drei Bundesländern kämpfen um den Turniersieg

(wS/tvg) Kreuztal 23.04.2026 | Am Samstag, den 25.4.26, veranstaltet der TVG Buschhütten sein 21. Prellballturnier in der Freizeitklasse. 12 Mannschaften aus NRW, Rheinland-Pfalz und erstmals aus Hessen wollen sich in der Kreuztaler Zweifachturnhalle messen. Damit gehört das Buschhüttener Turnier seit Jahren zu den größten in der Freizeitklasse in NRW. Dieses Jahr wird sich ein neuer Favoritenkreis bilden, da die Teams aus Wuppertal nicht teilnehmen. Kann die TG Friesen Klafeld den Turniersieg von 2025 wiederholen? Oder sind die Teams aus Hessen und Rheinland-Pfalz in der Favoritenrolle? Aber wie bei jedem Turnier ist die Tagesform entscheidend, und vielleicht werden die Karten neu gemischt. Am Samstag um ca. 18 Uhr wird der Turniersieger feststehen.

Das Siegerland wird durch die Teams von TV Feudingen, Alcher TG, TSG Helberhausen, TG Friesen Klafeld und dem Gastgeber, TVG Buschhütten, vertreten sein. Als Gäste können wir die Teams von Bad Driburg (Ostwestfalen), TG Münster, PV Gundernhausen (bei Darmstadt) und den Verein mit der weitesten Anreise, TV Rieschweiler aus der Pfalz, begrüßen. Nach der Winterpause sind Jung und Alt heiß auf das Siegerländer Turnier und werden am Samstag in spannenden und packenden Spielen den Sieger ermitteln.

Spielbeginn ist um 12 Uhr in der Zweifachturnhalle Stählerwiese Kreuztal. Die Siegerehrung ist für 18 Uhr geplant – dann steht auch der Sieger des 21. Prellballturniers fest. Vielleicht gibt es einen neuen Sieger?