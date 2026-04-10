Kreativmarkt in der Stadtbibliothek Kreuztal: Ein Sonntag im Zeichen der Handwerkskunst

(wS/red) Kreuztal 10.04.2026 | Am Sonntag, den 19. April, verwandelt sich die Stadtbibliothek Kreuztal in ein buntes Schaufenster regionaler Kreativität. Unter dem Motto „Kreativmarkt“ präsentieren 33 Hobbykünstlerinnen und -künstler aus dem Siegerland ihre handgefertigten Schätze und laden zum Stöbern, Staunen und Kaufen ein.

Von 10:00 bis 18:00 Uhr wird die gesamte Bibliothek inklusive Foyer und Nebenräumen zum Marktplatz für Unikate. Wer auf der Suche nach besonderen Geschenken oder schöner Dekoration ist, wird hier garantiert fündig. Das Angebot ist so vielfältig wie die Ausstellerliste selbst:

Holz & Natur: Individuelle Holzdekorationen, Schriftzüge und gefilzte Objekte.

Individuelle Holzdekorationen, Schriftzüge und gefilzte Objekte. Textil & Mode: Handgenähte Taschen, Textilien und liebevoll gestaltete Schultüten für den großen Tag.

Handgenähte Taschen, Textilien und liebevoll gestaltete Schultüten für den großen Tag. Schmuck & Papier: Filigraner Schmuck, handgefertigte Karten und Lesezeichen.

Filigraner Schmuck, handgefertigte Karten und Lesezeichen. Genuss & Wellness: Kräutersalze, hochwertige Öle, handgezogene Kerzen und kunstvolle Makramee-Arbeiten.

Regionalität und Herzblut

Besonders wichtig ist den Organisatoren der lokale Bezug: Die Aussteller kommen zum Großteil direkt aus dem Siegerland und bringen eine große Portion Leidenschaft für ihre Handwerkskunst mit. Es ist die perfekte Gelegenheit, mit den Machern hinter den Produkten ins Gespräch zu kommen und die Vielfalt der heimischen Hobbykunst-Szene kennenzulernen.

Genießen für den guten Zweck

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – und das für einen guten Zweck. In einem gemütlichen Café werden Waffeln und Kuchen angeboten. Die Kuchen werden dabei von den Händlern selbst gespendet.

Besonders hervorzuheben: Der Waffelverkauf und die gesamte Bewirtung werden vom Kreuztaler Mittagstisch organisiert, an den auch der gesamte Erlös des Verkaufs fließt. Besucher können sich also nach dem Rundgang eine süße Pause gönnen und dabei gleichzeitig ein wichtiges lokales Projekt unterstützen.

Auf einen Blick:

Was: Kreativmarkt in der Stadtbibliothek Kreuztal

Kreativmarkt in der Stadtbibliothek Kreuztal Wann: Sonntag, 19. April 2026, 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 19. April 2026, 10:00 bis 18:00 Uhr Wo: Stadtbibliothek Kreuztal, Marburger Straße 10, 57223 Kreuztal

Stadtbibliothek Kreuztal, Marburger Straße 10, 57223 Kreuztal Eintritt: Frei

Weitere Informationen finden Interessierte auch online unter www.stadtbibliothek-kreuztal.de.

Foto: Stadtbibliothek Kreuztal