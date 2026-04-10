Polizei stellt Pkw mit über 250 Liter transportiertem Kraftstoff sicher und sucht nun nach möglichen Tatorten mit Kraftstoffdiebstahl

(wS/ots) Bad Berleburg 10.04.2026 | Kurz nach Mitternacht am heutigen Freitag (10. April) hat eine Polizeistreife der Wache Bad Berleburg einen Ford Mondeo kontrolliert. Letztlich stellten die Beamten den Wagen samt einer größeren Menge an transportiertem Kraftstoff sicher. Die Ordnungshüter vermuten einen oder mehrere Kraftstoffdiebstähle.

Gegen 00:35 Uhr fiel den Beamten ein Ford Mondeo auf der Landstraße L 718 zwischen Bad Laasphe und Bad Berleburg-Dotzlar mit defektem Rücklicht auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle entdecken die Polizisten zunächst, dass an dem Ford gefälschte Hauptuntersuchungsplaketten befestigt waren. Der 51-jährige Fahrer konnte dazu keine plausible Erklärung abgeben. Die Kontrolle des Fahrzeuginneren förderte dann mehrere Kanister und Behältnisse mit Kraftstoff zu Tage. Ersten Schätzungen zur Folge dürfte es sich um mehr als 250 Liter handeln. Dazu befanden sich im Wagen noch Gerätschaften, mit denen man Kraftstoff aus Fahrzeugtanks abzapfen kann.

Der 51-Jährige konnte auch hier keine plausiblen Erklärungen für den Transport und die Eigentumsverhältnisse des Kraftstoffes machen. Da der Verdacht des Kraftstoffdiebstahls bestand, stellten die Beamten den Mondeo samt Fracht sicher. Den Mann nahmen die Polizisten für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Polizeiwache nach Siegen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Kraftstoffdiebstahls. Zeugen bzw. Opfer von Kraftstoffdiebstählen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02751 / 909 -0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Symbolfoto