10 Jahre „Social Training“ unterm Krönchen: Rudelturnen feiert runden Geburtstag

(wS/gm) Siegen 07.05.2026 | Es geht wieder los: Am kommenden Dienstag, 12. Mai, startet die neue Saison des Rudelturnens auf dem Siegener Marktplatz. Alle Vorbereitungen sind getroffen, die Locations geprüft und angemeldet. Ein buntes Team aus Trainerinnen und Trainern steht bereit, um Südwestfalens größtes Outdoor Fitnesstraining erneut zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

In zwei aufeinanderfolgenden Trainingseinheiten – zunächst ein intensives Powertraining, anschließend ein etwas entspannteres Balance-Training – wird gemeinsam etwas für die Fitness getan. Das Besondere am Rudelturnen ist das Erlebnis, draußen und mitten in der Stadt zu trainieren. Zu den beiden Einheiten kommen regelmäßig rund 300 Teilnehmer.

Eine gewisse Grundfitness ist hilfreich, doch auch Anfängerinnen und Anfänger sind ausdrücklich willkommen. Viele nutzen das Rudelturnen, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Genau so soll es sein.



Organisiert wird das Event von den Siegener Agenturen SIEGBERG Kommunikation und Die Cramers. Guido Müller leitet das Sportevent gemeinsam mit Christian und Sinje Cramer.

Für alle Teilnehmer ist das Rudelturnen kostenfrei – ermöglicht durch treue Sponsoren.

Neben der AOK NordWest, der Sparkasse Siegen sind das Wesco, Krombacher 0,0 und Sportschulze. In diesem Jahr zum ersten Mal dabei sind die NeurologIQ Engineering GmbH.

Der Globus unterstützt mit frischem Obst das Event. Guido Müller erklärt: „Rudelturnen ist für jedermann. Gemeinsam trainieren wir draußen, lernen neue Leute kennen, motivieren uns gegenseitig und haben einfach zusammen eine gute Zeit.“



Begeisterung schon jetzt spürbar

Auch nach zehn Jahren hat die Idee nichts von ihrer Attraktivität verloren. Die Vorfreude auf den Social-Media Kanälen ist bereits groß. Zum Auftakt übernimmt das Coachingteam des Siegener Benefits-Sportclubs das Eröffnungstraining. Geplant sind ein HIIT-Workout sowie ein klassisches Bauch-Beine-Po-Training. „Wir haben richtig Bock auf die neue Saison, auf viele gemeinsame Workouts, gute Stimmung und jede Menge Bewegung mitten in der Stadt“, freut sich Sinje Cramer auf den Auftakt. Sie kümmert sich um die Auswahl der Trainerinnen und Trainer. Christian Cramer verantwortet die Foto- und Videoaufnahmen für Instagram und Co und freut sich auf Neuerungen: „In diesem Jahr werden in Siegen zudem zwei neue Locations ausprobiert. Zum einen wollen die Rudelturner den Oranienpark zurückerobern, zum anderen sind Trainings im kleinen Park gegenüber dem Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle und am Summit im Leimbachtal geplant. Klassiker wie der Schlosspark und der Bertramsplatz bleiben selbstverständlich Teil der Tour.“

Neben den Terminen in Siegen gibt es auch wieder Stationen im Kreisgebiet. Das Rudelturnen macht Halt in Freudenberg, Wilnsdorf, Hilchenbach, Bad Berleburg und Erndtebrück. In Erndtebrück wird erstmals der neue Dorfplatz in Birkelbach ausprobiert.

Fotos: SIEGBERG Kommunikation