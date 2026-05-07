Ein Stück Italien für die Kreuztaler City – Massimo Casa eröffnet „Don Ciccio Bistro Bar“ in der Marburger Straße

(wS/red) Kreuztal 07.05.2026 | Kreuztal hat ab heute, dem 07. Mai 2026, eine neue Adresse für alle Liebhaber italienischer Spezialitäten: In der Marburger Straße 5 öffnet die brandneue „Don Ciccio Bistro Bar“ ihre Türen. Und der Start hätte kaum schöner sein können – bei strahlendem Sonnenschein unter blauem Himmel saßen heute bereits die ersten Gäste vor dem Lokal und freuten sich gemeinsam mit dem Team über die gelungene Eröffnung.

Ein bekanntes Gesicht in Kreuztal

Hinter dem neuen Bistro steht ein Name, den viele Kreuztaler längst kennen und schätzen: Massimo Casa. Vor ziemlich genau einem Jahr eröffnete er bereits seine Pizza Don Ciccio in der Marburger Straße – damals berichtete wirSiegen.de ausführlich über die Premiere (hier nachzulesen). Mit der neuen Bistro Bar setzt Massimo nun noch einen drauf – und das in unmittelbarer Nähe seiner Pizzeria.

Pizzeria und Bistro Bar – das perfekte Doppel

Die neue Lokation kann man getrost als „Erweiterung der Don Ciccio Pizzeria“ verstehen. Wer Lust auf eine echte italienische Pizza hat, kann sich diese im hinteren Bereich des Gebäudes (gegenüber dem Eingang von Dornseifers Frischemarkt am Roten Platz) abholen oder liefern lassen – und sie anschließend ganz entspannt in der gemütlichen Don Ciccio Bistro Bar genießen. Eine schönere Kombination aus Pizzeria und Bistro lässt sich kaum vorstellen.

Was es täglich frisch gibt

Das Angebot ist liebevoll auf echte italienische Klassiker abgestimmt:

Arancina – die berühmten sizilianischen Reisbällchen

– die berühmten sizilianischen Reisbällchen Frisch belegte Focaccia

Frittierte Pasta

Sizilianische Cannoli

Gefüllter Blätterteig mit Schinken oder Mozzarella

mit Schinken oder Mozzarella Frisches Tiramisu

Panzerotti – kleine frittierte Pizzen

– kleine frittierte Pizzen … und vieles mehr!

Dazu serviert das Team verschiedenste italienische Kaffeespezialitäten – zubereitet aus hochwertigen Bohnen in einer speziellen Profi-Kaffeemaschine. Wer einmal einen echten italienischen Espresso oder Cappuccino genießen möchte, ist hier genau richtig.

Reichhaltige Getränkeauswahl: Vom Espresso bis zum Aperol Spritz

Die Getränkekarte lässt keine Wünsche offen. Neben den italienischen Kaffeespezialitäten gibt es eine reichhaltige Auswahl an Softdrinks, Säften, Bier, Wein, Spritziges sowie klassische Aperitivi wie Aperol Spritz und Hugo Spritz. Auch Cocktails sind im Angebot. Da ist für jeden Geschmack und jede Tageszeit das Passende dabei.

Sonne, Caffè und gute Gespräche – mitten am Roten Platz

Bei schönem Wetter laden die Außenplätze direkt vor dem Lokal zum Verweilen ein. Hier kann man bei einem Caffè, einem kühlen Bier oder einem Aperitif die Sonne genießen, das italienische Lebensgefühl spüren und ganz nebenbei mit Menschen ins Gespräch kommen. Genau dieses Flair macht die Don Ciccio Bistro Bar zu einer echten Bereicherung für die Kreuztaler Innenstadt.

Öffnungszeiten

Montag: Ruhetag

Ruhetag Dienstag bis Sonntag: 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Ein Stück Italien für die Kreuztaler City

Massimo Casa und sein Team freuen sich auf nette Gäste, die hier im Herzen von Kreuztal am Roten Platz ein Stück Italien erleben möchten. Wer also auf der Suche nach einem Cappuccino in echter italienischer Qualität, einer süßen Cannolo-Pause oder einem gemütlichen Aperitivo unter freiem Himmel ist – ab heute lohnt sich der Weg in die Marburger Straße 5.

Buon appetito und herzlich willkommen, Don Ciccio Bistro Bar!

📌 Adresse: Marburger Straße 5, Kreuztal (am Roten Platz, gegenüber Dornseifers Frischemarkt) 🕘 Öffnungszeiten: Di–So 09:30 – 18:00 Uhr | Montag Ruhetag

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de