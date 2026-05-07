Schwimmsaison in den Freibädern Geisweid und Kaan-Marienborn startet am 9. Mai

(wS/si) Siegen 07.05.2026 | Der Saisonstart in den Siegener Freibädern steht kurz bevor: Am Samstag, 9. Mai 2026, öffnen die beiden Warmwasserfreibäder in Geisweid und Kaan-Marienborn vormittags um 9.00 Uhr, damit beginnt die Open-Air-Saison für Schwimmerinnen und Schwimmer. Die Freibäder bleiben bis Anfang September geöffnet, bei entsprechend guter Witterung kann auch eine kurzzeitige Verlängerung erfolgen.

Bürgermeister Tristan Vitt: „Unsere beiden Freibäder sind wichtige öffentliche Einrichtungen, die für viele Menschen in Siegen – insbesondere Familien, Kinder und Jugendliche – einen niedrigschwelligen Zugang zu Sport, Freizeit und Abkühlung im Sommer bieten. Wir als Stadt investieren in den Erhalt und in die Attraktivität unserer Bäder und setzen damit ein Signal für Familienfreundlichkeit und Naherholung vor Ort.“ Dabei bleiben die Eintrittspreise stabil: Die Saisonkarte für Erwachsene kostet weiterhin 80 Euro und bietet Zugang zu rund 120 möglichen Badetagen. Für Kinder, Jugendliche und ermäßigte Gruppen liegen die Kosten bei 40 Euro. Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet 3,50 Euro. Kinder, Jugendliche und Ermäßigte zahlen 2 Euro pro Eintritt. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. Eine Familientageskarte kostet je Elternteil 3 Euro und für jedes Kind 2 Euro.

Wie Sportdezernent Adrian Viteritti erläuterte, verliefen die Vorbereitungen auf die Saison in diesem Jahr reibungslos: „Begünstigt durch einen vergleichsweisen milden Winter konnten alle notwendigen Arbeiten planmäßig ausgeführt werden.“ Die Teams der Sport- und Bäderabteilung hätten in den vergangenen Monaten intensiv daran gearbeitet, die Anlagen technisch, optisch und organisatorisch auf einen erfolgreichen Sommer vorzubereiten.

Gemeinsam mit Bürgermeister Vitt bedanke er sich bei Gisela Höfer vom Förderverein des Geisweider Freibads, der erneut viel Engagement gezeigt hat: Rund 1.500 Euro wurden in neue Aufbewahrungsboxen sowie Schach- und Mühlefiguren investiert, die den Freizeitwert der Anlage zusätzlich steigern.

Rückblick auf Saison 2025

Die Freibadsaison 2025 war für die Stadt Siegen durchweg positiv. Dank hoher Besucherzahlen konnte an frühere Erfolge angeknüpft werden. Das Freibad Geisweid überschritt mit 56.698 Badegästen erneut deutlich die Marke von 50.000 Besucherinnen und Besuchern. Auch das Freibad Kaan-Marienborn verzeichnete mit 47.293 Gästen eine sehr gute Auslastung und näherte sich ebenfalls dieser Zielmarke.

Nach einem zunächst wechselhaften Frühjahr entwickelte sich der Sommer 2025 zu einer insgesamt sehr guten Badesaison. Insbesondere die Monate Juni, Juli und August sorgten bei stabiler Wetterlage für einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen. Trotz einzelner Regenperioden blieb die Nachfrage hoch. Die Saison verlief insgesamt ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Auch an besonders heißen Tagen war die Stimmung unter den Badegästen durchweg positiv.

Optimistischer Ausblick auf die Saison 2026

Für die kommende Saison setzt die Bäderverwaltung erneut auf gutes Wetter und eine hohe Besucherresonanz. Ziel ist es, in beiden Warmwasserfreibädern die Marke von 50.000 Badegästen zu erreichen. Um dies zu ermöglichen, wird kontinuierlich an der Attraktivität und Qualität der Anlagen gearbeitet.

Für die Saison wurde frühzeitig Personal akquiriert. Die Resonanz auf entsprechende Ausschreibungen für Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer sowie Aushilfskräfte in den Bereichen Kasse und Reinigung ist in diesem Jahr erfreulich. Dennoch freut sich die Stadt weiterhin über zusätzliche Bewerbungen, insbesondere im Bereich der Wasseraufsicht.

Bewährte Öffnungszeiten

Die Stadt Siegen setzt auch 2026 auf Kontinuität: Die bewährten Öffnungszeiten bleiben bestehen. Beide Freibäder öffnen täglich um 9.00 Uhr, zusätzlich gibt es ein Frühschwimmer-Angebot: Im Freibad Geisweid dienstags und donnerstags ab 7.00 Uhr, im Freibad Kaan-Marienborn jeweils mittwochs und freitags ab 7.00 Uhr. Damit besteht an vier Wochentagen die Möglichkeit, bereits in den frühen Morgenstunden zu schwimmen. Besonders praktisch ist, dass Saisonkarten für beide Freibäder gelten.

Unter der Woche sind die Anlagen bis 20.00 Uhr geöffnet, an Wochenenden und Feiertagen bis 19.00 Uhr. Diese Zeiten gelten grundsätzlich für die gesamte Saison, können jedoch bei extremen Wetterlagen flexibel angepasst werden.

Umfangreiche Investitionen

Die Vorbereitungen in beiden Freibädern waren umfangreich: Neben der technischen Wartung gab es umfassende Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten. Dazu zählen unter anderem die Reinigung der Becken und Schwallwasserbehälter, Umkleiden und Sanitäranlagen, sowie Reparaturen an technischen Anlagen, Geländern und Pflasterflächen. In die Vorbereitungen einbezogen sind neben dem Personal der Sport- und Bäderabteilung auch die Mitarbeitenden der Grünflächenabteilung mit den Pflegearbeiten an den Grünanlagen.

Im Freibad Kaan-Marienborn koordinierte der neue Betriebsleiter Manuel Gutmann die Arbeiten. Auch im Freibad Geisweid gibt es mit Raik Richter eine neue Leitung. Ein besonderes Highlight sind die erneuerten Wasserspielgeräte im Kinderplanschbecken in Kaan-Marienborn. Auch die gastronomischen Angebote bleiben ein wichtiger Bestandteil des Freibadbesuchs: Der Kiosk „Süß und Salzig“ in Kaan-Marienborn sowie der Kiosk „Freibad Fritte“ in Geisweid sorgen für ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken.

Darüber hinaus werden erneut Aqua-Fitness-Kurse angeboten, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Um den Start in die Saison für alle Badegäste möglichst angenehm zu gestalten, bietet die Stadt Siegen erneut einen Vorverkauf für Saisonkarten in den Hallenbädern an. Dieses Angebot ermöglicht es, Wartezeiten an den Kassen zu Saisonbeginn zu vermeiden.

Naturfreibäder ergänzen Angebote

Neben den beiden Warmwasserfreibädern bereiten sich auch die Naturfreibäder in Seelbach und Eiserfeld auf die Saison vor. Die Eröffnung des Naturfreibads Eiserfeld ist für Sonntag, 31. Mai, geplant. Bereits am Samstag, 16. Mai, findet dort das traditionelle „Weiher Open Air“ statt. Auch der Seelbacher Weiher soll Ende Mai öffnen. Beide Anlagen werden durch das Engagement ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer getragen und sind eine wichtige Ergänzung für die Siegener Bäderlandschaft.