Spiele der Fußballer Ü70 und Ü75 der KAW Siegen-Wittgenstein gegen das Team Deutschland

(wS/hh) Siegen 07.05.2026 | Die Fußballer Ü70 und Ü75 der Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein empfangen am Dienstag, 12. Mai 2026, die Mannschaften Ü70 und Ü75 des Teams Deutschland mit ihren Trainern Stefan Stuckenberg und Marek Wanik. Die Freundschaftsspiele in Trupbach sind für das Team Deutschland ein Teil der langfristigen Vorbereitung auf die Ü70- und Ü75-Weltmeisterschaft in Brisbane, Australien.

Bereits im März 2025 kam es zum Kräftemessen der beiden Auswahlmannschaften in Trupbach, damals gewann das Team Deutschland in beiden Spielen knapp mit 1:0 gegen die heimische Auswahl, achtbare Ergebnisse für die heimischen Kicker insbesondere gegen das Ü75-Team, das ein halbes Jahr später im Oktober 2025 beim WM-Turnier in der japanischen Hauptstadt Tokio nach dem 3:0-Endspielsieg gegen England den Weltmeistertitel gewonnen hat.



Foto: Die Mannschaft des Teams Deutschland

Nach den Spielen in Siegen-Trupbach geht es im Juni 2026 für das Team Deutschland in ein fünftägiges Trainingslager in Posen, Polen. Beim großen Turnier im ostfriesischen Großefehn vom 12. – 14. Juli 2026 kommt es dann zum erneuten Aufeinandertreffen der Siegen- Wittgensteiner Fußball-Oldies mit den Veteranen des Teams Deutschland. Mit den Erkenntnissen aus dieser Generalprobe reisen die Stuckenberg-Wanik-Schützlinge nach Brisbane, um vom 12. – 16.10.2026 erneut um die WM-Krone zu spielen. Mit dabei sein könnten wie im letzten Jahr wieder einige Spieler der Siegen-Wittgensteiner Auswahl, die sich durch starke Leistungen bei Turnieren (zuletzt gewann die Ü70-Mannschaft beim Turnier am 3. Oktober 2025 in Wattenscheid die (inoffizielle) Deutsche Meisterschaft) empfohlen haben.

Wer die heimischen Senioren-Auswahlen unterstützen möchte: Der Anpfiff des Ü70-Spiels auf dem Sportplatz in Trupbach ist um 13:00 Uhr, gespielt werden zweimal 35 Minuten, das Ü75- Spiel beginnt um 14:30 Uhr, Spielzeit zweimal 30 Minuten.

Die heimische Ü70-Mannschaft, die in Wattenscheid (inoffizieller) Deutscher Meister wurde.