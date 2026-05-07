Freudenberg: Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz – Spezialkräfte und Kräfte des Bundeskriminalamtes beteiligt

(wS/red) Freudenberg 07.05.2026 | In Freudenberg hat es am Mittwoch, 6. Mai 2026, umfangreiche Einsatzmaßnahmen von Sicherheitsbehörden gegeben. Auf Anfrage von wirSiegen.de hat die Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigt, dass dem Einsatz ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) zugrunde liegt.

Stellungnahme der Staatsanwaltschaft

Oberstaatsanwalt Thorsten Kahl, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Koblenz, teilte unserer Redaktion auf schriftliche Anfrage mit, dass die Behörde „ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz“ führe.

In diesem Zusammenhang seien am Vortag „auch im Bereich Freudenberg Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt“ worden. An den Maßnahmen seien „teilweise auch Spezialeinsatzkräfte beteiligt“ gewesen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Zu weitergehenden Einzelheiten – etwa zur Zahl der Beschuldigten, zu möglichen Festnahmen oder zum konkreten Tatvorwurf – könne die Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft erteilen, „um die weiteren noch andauernden Ermittlungen nicht zu gefährden“. Die Behörde verweist hierzu auf die gesetzliche Auskunftsverweigerungsmöglichkeit nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 des Landesmediengesetzes Rheinland-Pfalz (LMG RLP).

Hinweis zur rechtlichen Einordnung

Die Staatsanwaltschaft weist in ihrer Stellungnahme ausdrücklich darauf hin, dass die Aufnahme von Ermittlungen nach § 152 Abs. 2 der Strafprozessordnung (StPO) gesetzlich vorgeschrieben ist, sobald zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfolgbare Straftaten vorliegen. Sie bedeutet weder, dass sich Beschuldigte tatsächlich strafbar gemacht haben, noch dass eine spätere Verurteilung überwiegend wahrscheinlich ist. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Da sich das Verfahren in einem frühen Stadium befindet, sind weitere offizielle Informationen vorerst nicht zu erwarten. wirSiegen.de wird über den Fortgang berichten, sobald die Staatsanwaltschaft Koblenz weitere Auskünfte erteilt.