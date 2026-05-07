Beachvolleyball im Siegerland: TV Hoffnung Littfeld feiert achte Auflage des Cup der Hoffnung

(wS/red) Kreuztal 07.05.2026 | Es ist wieder soweit: Der TV Hoffnung Littfeld lädt am 16. und 17. Mai 2026 zur bereits achten Auflage des „Cup der Hoffnung“ auf das vereinseigene Beachfeld in Littfeld ein. Zwei Tage lang dreht sich auf dem Sand alles um Bagger, Aufschlag und Schmetterball – und drumherum um das, was ein echtes Vereinsturnier ausmacht: Gemeinschaft, gute Laune und sportlichen Ehrgeiz auf Augenhöhe.

Den Auftakt macht am Samstag das Quattro Mixed Turnier, bei dem zwölf Mannschaften um den Sieg kämpfen. Am Sonntagvormittag steht dann das Duo Mixed Turnier mit acht Teams auf dem Programm – Beachvolleyball in seiner kompaktesten und intensivsten Form, bei der jeder Ball zählt und auf jede Spielerin und jeden Spieler doppelt ankommt.

Am Sonntagnachmittag wird es schließlich besonders familiär: Beim vereinsinternen Turnier können alle Abteilungen des TV Hoffnung Littfeld eine Mannschaft melden. Acht Teams treten dann gegeneinander an – wobei hier weniger der Pokal im Mittelpunkt steht als vielmehr das gemeinsame Erlebnis. Ein Nachmittag, der bewusst dem Spaß und dem Zusammenhalt innerhalb des Vereins gewidmet ist und alle Abteilungen einlädt, sich abseits des gewohnten Trainingsbetriebs zu begegnen.

Auch abseits des Spielfelds ist bestens gesorgt: Kalte Getränke, Kuchen, Grillwurst, Currywurst und Pommes warten zu fairen Preisen auf Spielerinnen, Spieler und Zuschauer. Auf dem offiziellen Plakat bringt es der Verein in einem Satz auf den Punkt: „Für das leibliche und seelische Wohl ist bestens gesorgt.“

Wer selbst auf dem Sand mitspielen möchte, sollte sich den 1. April vormerken – ab diesem Tag sind die Anmeldungen für das Turnier möglich.

Der TV Hoffnung Littfeld freut sich auf zwei Tage Beachvolleyball, auf bekannte Gesichter und neue Teams – und auf alle, die einfach vorbeischauen, ein Stück Kuchen essen und mitfiebern wollen.