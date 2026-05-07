Reparieren statt wegschmeißen: Repair Café Siegen öffnet am 16. Mai wieder seine Türen

(wS/kr) Siegen 07.05.2026 | Am Samstag, den 16. Mai 2026, ist es wieder so weit: Das Repair Café Siegen von ALTERAktiv und dem Fab Lab öffnet seine Türen für alle, die ihre kaputten Dinge nicht in den Müll werfen, sondern lieber wieder in Gang bringen wollen. Von 13:00 bis 16:30 Uhr stehen ehrenamtliche Schrauberinnen und Schrauber im Fab Lab der Universität Siegen bereit, um gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern Defektes zu reparieren. Wichtig: Annahmeschluss ist bereits um 16:00 Uhr.

Ein fester Termin im Kalender

Das Repair Café findet regelmäßig jeden dritten Samstag im Monat statt – dauerhaft im Fab Lab der Universität Siegen. Wer also den 16. Mai verpasst, hat im darauffolgenden Monat wieder die Gelegenheit, mitzumachen.

Was passiert eigentlich im Repair Café?

Das ALTERAktiv Repair Café ist ein regelmäßiges ehrenamtliches Treffen, bei dem die Teilnehmenden alleine oder gemeinsam mit anderen ihre kaputten Dinge reparieren. Vor Ort sind Werkzeug und Material für die unterschiedlichsten Reparaturen vorhanden – ob Kleidung, Möbel, elektrische Geräte, Spielzeug oder vieles mehr. Auch fachkundige Reparaturexperten stehen bereit: Elektriker, Schneiderinnen und gute Schrauber helfen mit ihrem Wissen weiter.

Die Idee ist einfach: Besucher bringen ihre defekten Gegenstände von zu Hause mit. Im Repair Café machen sie sich gemeinsam mit einem Fachmann oder einer Fachfrau an die Arbeit. Dabei kann man eine Menge lernen. Und wer nichts zu reparieren hat, nimmt sich einfach eine Tasse Kaffee oder Tee – oder hilft jemand anderem bei der Reparatur. Auch die Wartezeit lässt sich gut überbrücken: in Gesellschaft, bei Kaffee und Kuchen.

Was kann nicht repariert werden?

In den gemieteten Räumen gibt es ein paar Einschränkungen. Folgende Geräte können leider nicht angenommen werden: Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen oder Kühlschränke, Fernseher, Kaffeevollautomaten sowie benzinbetriebene Geräte.

Mehr als nur Reparatur: ein Beitrag zur Nachhaltigkeit

Reparieren ist bei vielen Menschen aus der Mode gekommen – schlicht, weil das Wissen darüber verloren gegangen ist. Genau das will das Repair Café ändern. Hier findet ein wertvoller praktischer Wissensaustausch statt, und auch Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, zählen wieder. Gegenstände bleiben länger brauchbar und landen nicht im Müll. Damit werden Grundstoffe und Energie eingespart, die sonst für die Herstellung neuer Produkte nötig wären. Auch CO2-Emissionen werden reduziert – denn sowohl bei der Produktion neuer Waren als auch beim Recycling gebrauchter Gegenstände wird CO2 freigesetzt.

Das Repair Café trägt darüber hinaus zu einer Mentalitätsveränderung bei: Menschen lernen, Gegenstände auf andere Weise wahrzunehmen und neu wertzuschätzen. „Nicht wegwerfen, sondern reparieren“ gewinnt angesichts von Energie- und Umweltkrise immer mehr an Bedeutung. Die Mittel sind begrenzt, aber die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft.

Mitmachen erwünscht: Schrauberinnen und Schrauber gesucht

Das Repair Café Siegen sucht laufend engagierte Helferinnen und Helfer. Wer Reparatur-Kenntnisse mitbringt, gerne schraubt, flickt, lötet und repariert und sich für Umweltschutz und gegen Konsumwahn einsetzen möchte, ist herzlich willkommen. Ehrenamtliche Helfer treffen sich mit Besitzerinnen und Besitzern, die sich allein nicht zu helfen wissen – ein Einsatz für Nachhaltigkeit und Umweltschutz, der zugleich Spaß macht.

Interessierte melden sich unter Tel.: 0171-8821420 oder per E-Mail an repair.cafe.siegen@gmail.com.

So findet ihr das Fab Lab

Das Fab Lab Siegen befindet sich im Gebäudekomplex mit der Hausnummer 26 in der Sandstraße. Der Weg führt durch eine Unterführung, die von der Hauptstraße abgeht. Nach ein paar Metern ist der Eingang auf der linken Seite. Das Repair Café findet im ersten Obergeschoss statt – ein Aufzug ist vorhanden.

Adresse: Fab Lab Siegen, Sandstraße 26, 57072 Siegen

Mit Bus und Bahn

Mit dem ÖPNV erreicht ihr das Fab Lab am besten über die Haltestellen:

Kölner Tor

Hindenburgbrücke

Siegen ZOB (HBF)

Mit dem Auto

Wer mit dem Auto anreist, nutzt am besten das Parkhaus Reichwalds Ecke in der Heeserstraße 4, 57072 Siegen. Direkt beim Lab gibt es keine Besucherparkplätze.

Kontakt und weitere Infos

Klaus Reifenrath, Telefon: 0171-8821420 E-Mail: repair.cafe.siegen@gmail.com Web: https://fablab-siegen.de/kontakt/ www.krsiegen.de

Termin im Überblick

Regelmäßig: jeden dritten Samstag im Monat

Wann: Samstag, 16. Mai 2026, 13:00 bis 16:30 Uhr (Annahmeschluss 16:00 Uhr)

Wo: Fab Lab Siegen, Sandstraße 26, 57072 Siegen (1. OG, Aufzug vorhanden)

Veranstalter: ALTERAktiv und Fab Lab Repair Café Siegen

Fotos: Klaus Reifenrath