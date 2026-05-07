Kontinuität an der Spitze, frischer Wind bei den Damen: Die Trainerentscheidungen der SpVg. Kredenbach/Müsen

(wS/red) Hilchenbach 07.05.2026 | Die SpVg. Kredenbach/Müsen hat die Besetzung der Trainerpositionen für die kommende Spielzeit 2026/2027 bekanntgegeben – und setzt dabei auf eine Mischung aus bewährter Kontinuität und gezielten neuen Impulsen. Die sportliche Leitung um Delia Debus und Andre Hahn hat erneut frühzeitig vorgearbeitet und alle Trainerposten nach Einschätzung des Vereins optimal besetzt. Aktuell wird gemeinsam mit den Trainern an der finalen Kaderzusammenstellung gefeilt; die ersten Neuzugänge stehen bereits fest.

Erste Mannschaft: Bewährtes Duo bleibt an Bord

An der Seitenlinie der ersten Mannschaft gibt es keine Veränderungen: Christian Ningel und Oguzhan Keles werden das Team auch in der kommenden Saison gemeinsam betreuen. Der Verein setzt hier bewusst auf Kontinuität, um die positive Entwicklung der vergangenen Saison nahtlos fortzuführen.

Zweite Mannschaft: Loerkens bekommt Verstärkung von Jannik Marx

Christian Loerkens bleibt verantwortlicher Trainer der zweiten Mannschaft. Neu an seiner Seite steht künftig der spielende Co-Trainer Jannik Marx. Für Jannik ist es der erste Schritt in den Trainerbereich – gleichzeitig soll er weiterhin eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen. Bei dieser neuen Aufgabe darf er auf den vollen Rückhalt des gesamten Vereins zählen. Sportlich lautet das Ziel klar: die Mannschaft weiter stabilisieren und den nächsten Schritt nach vorne machen.

Dritte Mannschaft: Eingespieltes Team rund um Benjamin Braun

Die dritte Mannschaft steht weiterhin unter der Leitung von Benjamin Braun, der von Steffen Schulz und Eduard Hettel unterstützt wird. Auch der Kader bleibt im Kern zusammen. Im Mittelpunkt stehen hier vor allem Freude am Spiel und der Zusammenhalt innerhalb der Truppe – Werte, die das Team auch in der neuen Saison prägen sollen.

Damenmannschaft: Neues Trainerduo mit viel Erfahrung

Den größten personellen Umbruch gibt es bei der Damenmannschaft: Mit Stephan Klenzmann und Linda Latsch übernimmt ein komplett neues Trainerduo. Beide bringen langjährige Erfahrungen aus dem regionalen Fußball mit.

Stephan Klenzmann war überwiegend beim 1. FC Dautenbach tätig – als aktiver Spieler, als Trainer im Jugend- und Seniorenbereich sowie als Vorstandsmitglied. Linda Latsch begann ihre fußballerische Karriere beim SV Setzen, bevor sie weitere Stationen im regionalen Fußball folgten, unter anderem bei den Spfr. Siegen und Fortuna Freudenberg. Der Verein zeigt sich entsprechend zufrieden, beide für diese Aufgabe gewonnen zu haben. Gemeinsam wollen Klenzmann und Latsch nun neue Impulse setzen und die Mannschaft sportlich erfolgreich weiterentwickeln.

Gemeinsamer Blick nach vorne

Mit dieser frühzeitigen und durchdachten Trainerplanung schafft die SpVg. Kredenbach/Müsen für alle vier Mannschaften klare Verhältnisse vor dem Start in die neue Spielzeit.

Der Verein wünscht allen Teams und Verantwortlichen eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison 2026/2027.