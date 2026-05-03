Alkoholisierter Fahrer flüchtet nach Crash – geparkter Porsche zerstört

(wS/mg) Siegen 03.05.2026 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht vor der Tiffany Bar in Siegen. Ein lauter Knall ließ den Barbesitzer aufhorchen, der umgehend nach draußen ging, um nach der Ursache zu sehen.

Vor der Tür bot sich ihm ein trauriges Bild: Sein erst vor wenigen Tagen erworbener Oldtimer-Porsche war schwer beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits unerlaubt vom Unfallort entfernt und flüchtete in Richtung Siegener Innenstadt.

Der Unfall hätte jedoch auch deutlich schlimmer ausgehen können: Zum Zeitpunkt des Geschehens hielten sich mehrere Personen auf dem Gehweg vor der Bar auf. Wer weiß, wie die Situation geendet hätte, wenn der Porsche nicht an dieser Stelle gestanden hätte und womöglich Schlimmeres verhindert hätte.

Zeugen konnten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs erkennen und informierten umgehend die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Einsatzkräften, das Fahrzeug an der Kreuzung Sandstraße / L562 anzuhalten

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei stellte den Führerschein des jungen Unfallverursachers sicher und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

An dem Oldtimer-Porsche entstand Totalschaden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Fotos: Leser