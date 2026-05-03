Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach mutmaßlichem Tötungsdelikt in Dillenburg-Niederscheld

(wS/ots) Dillenburg 03.05.2026 | Seit den frühen Morgenstunden des 02.05.2026 (Samstag) war die Polizei in Niederscheld im Einsatz. Gegen 01.00 Uhr entdeckten Zeugen eine vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Rotenbeutel“ liegende, leblose Person. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Person feststellen.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass das 27-jährige Opfer aus Afghanistan gewaltsam zu Tode kam und ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Aktuelle Ermittlungen weisen darauf hin, dass es sich um eine Tat im sozialen Umfeld des Opfers handelte, weshalb derzeit keine Gefahr für Dritte angenommen wird. Angaben zum genauen Tatablauf, Tatmotiv oder zum Hintergrund der Tat können momentan nicht gemacht werden – die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Maßnahmen der Kriminalpolizei konzentrieren sich derzeit u.a. auf die Ermittlung des mutmaßlichen Täters. Experten der Polizei sicherten Spuren am Tatort und befragten Zeugen.