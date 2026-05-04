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Tierischer Einsatz in Hennef: Bundespolizei rettet Entenfamilie aus Gleisbereich

4. Mai 2026373
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(wS/ots) Hennef / Sieg 04.05.2026 | Am gestrigen Sonntag (03. Mai) haben Bundespolizisten eine Entenmutter und ihre zwölf Küken aus dem Gleisbereich am Bahnhof Hennef (Sieg) gerettet.

Die Tiere hatten sich zwischen den Gleisen verirrt und konnten den Gefahrenbereich nicht selbstständig verlassen. Um eine Gefährdung auszuschließen, wurde der Gleisbereich kurzzeitig gesperrt.

Die Beamten fingen die kleinen Tiere ein und transportierten sie dabei in einem Karton. Die Entenmutter verfolgte die Aktion dabei auf Schritt und Tritt.

Nach 15 Minuten konnten die Einsatzkräfte die Gleissperrung wieder aufheben und die Entenfamilie in die nahegelegene Sieg entlassen.

BPOLI K: 03. Mai 2026 – Rettung einer Entenfamilie am Bahnhof Hennef (Sieg)

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