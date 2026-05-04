Frühlingsmarkt in Hilchenbach: Großer Saisonauftakt am Muttertag mit über 40 Ständen

(wS/hi) Hilchenbach 04.05.2026 | Frühlingsmarkt in Hilchenbach

Jährlich am Muttertag – dieses Jahr am Sonntag, 10. Mai – startet Hilchenbach in die Veranstaltungssaison. Der Aktionsring Hilchenbach e.V. und die Stadt Hilchenbach laden zum Frühlingsmarkt in die Stadtmitte ein.



Das Markttreiben mit Händlern aus der Region startet um 12:00 Uhr auf dem neu gestalteten Marktplatz mit Wasserspiel und Fachwerkensemble. Über 40 Verkaufsstände laden zum Stöbern und Einkaufen ein: Frühlingsdekoration, Selbstgenähtes und Kunsthandwerk, Holzarbeiten, Bekleidung, Accessoires, Schmuck, und Kerzen sowie viele weitere Angebote warten nur darauf verkostet, anprobiert und gekauft zu werden.



Zum Verzehr werden beispielsweise angeboten: Frühlingskartoffeln mit Dip, Reibekuchen, Falafel, Pizza, Soft-Eis, Langosch, Baumstriezel und Crêpes – um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Neben den Markthändlern engagieren sich auch die Hilchenbacher Vereine für das leibliche Wohl: der Kleintierzuchtverein Helberhausen ist mit Pommes Frites und Bratwurst vertreten und der Imkerverein Hilchenbach mit allerhand Infos zur Bienenzucht und leckerem Honig. Frische Waffeln sind bei der freien evangelischen Gemeinde im Programm und auch die Schülerinnen und Schüler von Keppels Früchtchen mit ihrem selbstgemachten Apfelsaft dürfen natürlich nicht fehlen. Der Fanclub Schalke 04 lädt traditionell zum Torwandschießen, Kindertattoos kleben und Stadionwurst-Essen ein. Von 12 bis 18 Uhr werden auch die Türen des neuen ev. Gemeindezentrums am Kirchplatz geöffnet sein, die Kirche selbst ebenso.

Dazu bietet der Kirchbauverein zu jeder halben Stunde kurze Führungen an. Das Gemeindehaus bietet Kaffee und reichlich Sitzplätze zum Ausruhen; das benachbarte Jugendhaus als aktuelle Baustelle steht zur Besichtigung offen.



Mittendrin präsentiert das Team vom Autohaus Toyota Keller aus Kreuztal einige seiner neusten Modelle.



Familien-Programm auf der Gerichtswiese

Auch auf der Gerichtswiese ist wieder einiges los: Neben Speisen und Getränken laden hier zahlreiche Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein. Dabei kann man dem Bühnenprogramm lauschen oder die Sprösslinge auf dem neu gestalteten Spielplatz im Auge behalten.



Von 13:00 bis 18:00 Uhr zaubern drei kreative Malerinnen beim Kinderschminken farbenfrohe Gemälde auf die Gesichter die Jungen und Mädchen. Die Jugendherberge Hilchenbach informiert über ihre Ferienfreizeiten und bietet kostenloses Bogenschießen an. Auf dem Parkplatz zwischen Rathaus und Wilhelmsburg lädt eine riesige Hüpfburg in Form eines Minions auf 150 Quadratmetern größere Kinder zum Austoben ein.

Als besonderes Highlight dürfen Kinder kostenlos von 14:00 bis 16:00 Uhr auf vier Ponys vom Hof Maustal in Herzhausen reiten.

PROGRAMM auf der Gerichtswiese im Überblick:

13:00 Uhr: Duo Spontan

14:00 Uhr: Jonglage-Show mit Micha

14:30 Uhr: Sky Dancer TSG Helberhausen, Unique Rising, Unique Crew

15:00 Uhr: Duo Spontan

16:30 Uhr: Jonglage-Show mit Micha

17:00 Uhr: Duo Spontan

Um 13:00 Uhr lädt die Touristik-Information zu einer kostenlosen Stadtführung mit Anekdoten in Hilchenbacher Mundart mit Hannelore Gerstmann ein. Geschichtlich interessierte lernen nicht nur Wissenswertes über Hilchenbach, sondern auch noch den ein oder anderen neuen Ausdruck in Siegerländer Platt. Der Treffpunkt ist vor dem Stadtbrunnen.



In der Wilhelmsburg

Die Stadtbücherei hat während der gesamten Marktzeiten wieder ihren beliebten Bücherflohmarkt im Trauzimmer der Wilhelmsburg aufgebaut und lädt zum Stöbern und Schnäppchenjagen ein.



Verkaufsoffener Sonntag

Einige der örtlichen Geschäfte haben am Sonntag von 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet und laden rund um den Marktplatz zum gemütlichen Einkaufsbummel ein. Mit dabei sind zum Beispiel Bücher buy Eva, Netto und KIK. Im Gerberpark öffnen die Spielzeugkiste und Ernstings Family. Außerdem werden leckere Waffeln vom Elternrat des AWO Kindergartens angeboten.



Toiletten befinden sich im Rathaus.



Sonderregelungen zur Verkehrsführung

Folgende Sonderregelungen gelten zur Verkehrsführung: Am Sonntag, 10. Mai, ist der Markt von 8:00 bis 20:00 Uhr sowie die Dammstraße von 12-18 Uhr gesperrt. Die Parkflächen auf dem Marktplatz sowie auf dem Parkplatz zwischen Rathaus und Wilhelmsburg werden bereits ab Samstag, 9. Mai, mit einem Parkverbot belegt. Für Marktbesucher stehen ausreichend Parkplätze im Innenstadtbereich zur Verfügung.