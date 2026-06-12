Integrationspreis Kreuztal 2026: Vorschläge für engagierte Personen, Vereine und Projekte gesucht

(wS/kr) Kreuztal 12.06.2026 | Wer setzt sich in Kreuztal in besonderer Weise für die Integration von Migrantinnen, Migranten und Geflüchteten ein? Diese Frage stellt der Integrationsbeirat Kreuztal bereits zum fünften Mal – und sucht jetzt wieder Vorschläge für den „Preis für Interkulturelles Engagement 2026″.

Mit der Auszeichnung werden Personen, Vereine, Initiativen oder Projekte geehrt, die durch ihr Engagement einen besonderen Beitrag zur Integration in Kreuztal leisten. Das Spektrum möglicher Aktivitäten ist dabei breit: Bildungsangebote, Sprachförderung, Sport oder Projekte zur interkulturellen Begegnung – all das kann preiswürdig sein. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von bis zu 500 Euro verbunden und wird im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung überreicht.

Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre zählen der FC Kreuztal 08 e.V., das Stadtteilbüro und Mehrgenerationenhaus in der Fritz-Erler-Siedlung sowie das Ehepaar Goris und das Ehepaar Müller.

So können Vorschläge eingereicht werden

Vorschläge für die Preisvergabe 2026 können bis zum 1. September 2026 bei der Geschäftsstelle des Integrationsbeirates eingereicht werden – per E-Mail an Integrationsbeirat@Kreuztal.de oder auf dem Postweg an: Stadt Kreuztal, Integrationsbeirat, Siegener Str. 5, 57223 Kreuztal. Das Anmeldeformular und weitere Informationen sind auf der Internetseite der Stadt Kreuztal verfügbar sowie im Kreuztaler Rathaus in Zimmer 26. Für Rückfragen steht Frau Jansen unter 02732 / 51-426 zur Verfügung.

Fotos: Stadt Kreuztal