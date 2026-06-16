Volksbank ehrt Talente aus Kreuztal und Neunkirchen mit Förderpreis

(wS/vob) Neunkirchen – Kreuztal 16.06.2026 | Die Volksbank hat drei Nachwuchstalente

aus der Region ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde in Lüdenscheid wurden Lynn Morgen aus

Kreuztal, Niclas Hoffmann aus Neunkirchen und Rebecca Dißmann aus Marienheide für ihre besonderen

Leistungen geehrt. Neben der Anerkennung erhielten sie jeweils einen Förderpreis in Höhe von 500

Euro sowie ein professionelles Fotoshooting.

Mit der Auszeichnung setzt die Bank ihr Engagement für die Förderung junger Menschen fort. Mit der

Würdigung von Teamgeist, Zusammenhalt und Engagement möchte die Volksbank Südwestfalen ein

Zeichen für den Einsatz setzen, den Jugendliche in der Region zeigen.

Im Fokus stehen Jugendliche, die sich durch besondere Begabungen und Einsatz im Sport, in kreativen

Bereichen oder in der digitalen Entwicklung hervorheben. Am gestrigen Abend empfing Sebastian Vogt,

Bereichsleiter Vertriebsmanagement, die drei Talente in der Volksbank in Lüdenscheid. In feierlichem

Rahmen bot sich Gelegenheit zum Austausch.

„Mit euren Leistungen seid ihr Vorbilder für andere junge Menschen. Ihr beweist, dass Talent zwar eine

wichtige Grundlage ist, nachhaltiger Erfolg aber vor allem durch Einsatzbereitschaft, Ausdauer und die

Unterstützung eines starken Umfelds entsteht. Darauf könnt ihr mit Recht stolz sein – wir sind es

jedenfalls“, sagte er und ergänzte: „Junge Menschen, die mit Leidenschaft und Disziplin ihren Weg

verfolgen, verdienen Unterstützung und Sichtbarkeit.“

Die Bewerbung für das Förderprogramm erfolgt über die Website der Volksbank. Dort können sich

junge Menschen selbst bewerben oder vorgeschlagen werden. So auch im Fall von Rebecca Dißmann.

Die Marienheiderin wurde von Bürgermeister Sebastian Heimes vorgeschlagen, der ebenfalls an der

Ehrung teilnahm. „Ich finde es toll, dass der Einsatz der jungen Menschen Anerkennung findet“, sagte

Heimes und gratulierte den ausgezeichneten Talenten.

Die Geehrten im Kurzporträt

Die 13-jährige Lynn Morgen ist seit vier Jahren im Bowlingsport aktiv. Sie trainiert zwei- bis dreimal pro

Woche mit ihrer Mannschaft und nimmt bereits zum dritten Mal an der Deutschen Meisterschaft teil. In

diesem sowie im vergangenen Jahr wurde sie westdeutsche Landesmeisterin im Einzel und Doppel.

Darüber hinaus hat die Kreuztalerin in ihrer bisherigen Laufbahn zahlreiche Medaillen gewonnen.

In einem ganz anderen Bereich ist Niclas Hoffmann aus Neunkirchen aktiv. Der 20-Jährige beschäftigt

sich seit seiner Jugend mit Künstlicher Intelligenz. Als Chatbot-Entwickler hat er inzwischen ein

Unternehmen mit zwei Mitarbeitenden gegründet. Dort entwickelt er Anwendungen für Unternehmen,

etwa zur Marketinganalyse, Prozessautomatisierung oder für digitale Assistenzsysteme.

Interessierte Jugendliche können sich weiterhin für das Förderprogramm der Volksbank bewerben.

Rebecca Dißmann hat mit 17 Jahren bereits mehrere Titel im Ninja-Sport gewonnen. Sie wurde

mehrfach deutsche U16-Meisterin und sicherte sich 2025 zudem den Titel der Ninja-Europameisterin.

Neben dem Sport interessiert sie sich für medizinische und soziale Themen und engagiert sich für

Menschen in ihrer Region. Für das Jahr 2026 wurde sie daher als Volksbank-Talent vorgeschlagen.

Fotos der drei Preisträger, jeweils zu sehen gemeinsam mit Volksbank-Bereichsleiter Sebastian Vogt – Fotos: Volksbank