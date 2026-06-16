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Siegen-Wittgenstein: MINT-Mitmachtage 2026 starten Ende September – jetzt anmelden

16. Juni 2026832
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(wS/si) Siegen 16.06.2026 | Einmal im Jahr verwandeln sich der Vorplatz des Kreishauses und einige andere Orte im Kreisgebiet in Forschungs- und Entdeckungsstationen. Bei den MINT-Mitmachtagen 2026 dreht sich alles um das Zusammenspiel von MINT, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Berufsorientierung. 29 Angebote laden zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober Kinder und Jugendliche aus Kita, Schule und OGS zum Experimentieren, Forschen und Ausprobieren ein. 
Alle Angebote und Informationen zur Anmeldung sind im Veranstaltungskatalog unter siegen-
wittgenstein.de/MINT-Mitmachtage zu finden. Die MINT-Mitmachtage richten sich an Kinder und
Jugendliche mit unterschiedlichen Interessen und Vorwissen, von der Kita bis zur Oberstufe.
In diesem Jahr laufen die MINT-Mitmachtage unter dem Motto „MINT trifft BNE und
Berufsorientierung“. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik;
BNE für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. MINT und BNE passen besonders gut
zusammen, weil sie sich in vielen Bereichen ergänzen und gemeinsam auf zentrale
Zukunftskompetenzen abzielen. BNE möchte Menschen befähigen, verantwortungsvoll und
nachhaltig zu handeln. MINT-Fächer vermitteln das Wissen, die Methoden und Technologien,
um nachhaltige Lösungen für reale Probleme zu entwickeln. Gleichzeitig eröffnet die Verbindung
zu MINT vielfältige Einblicke in zukunftsorientierte Berufsfelder, woraus sich Perspektiven für die
eigene berufliche Zukunft ergeben können.

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