„Lasst uns Liebeslieder singen“ – 16. Offene Kultur-Kirche in Niederschelderhütte am 2. Juli

(wS/cp) Siegen – Mudersbach 16.06.2026 | Die Offene Kultur-Kirche geht in die nächste Runde: Am Donnerstag, 2. Juli 2026, um 19:00 Uhr findet in der Kirche St. Matthias in Mudersbach-Niederschelderhütte, Am Wald 8, die bereits sechzehnte Ausgabe der beliebten Veranstaltungsreihe statt. Diesmal dreht sich alles um das Thema Liebe – mit einem musikalischen Bogen vom Mittelalter über die Romantik bis hin zu modernen Lovesongs aus Pop und Musical. Der Eintritt ist wie immer frei.

Renommierte Solistinnen und ein gewachsenes Ensemble

Auf der Bühne stehen die Sopranistin Manuela Meyer, die am Klavier von Frank Hasch begleitet wird, sowie Hochzeitssängerin Denise Krämer. Ergänzt wird das Programm durch das Ensemble „Schöne Töne“ des Kirchenchores St. Matthias Niederschelderhütte-Birken.

Das Konzert bildet zugleich den Abschluss eines besonderen Chorprojekts: Initiator und Chorleiter Matthias Merzhäuser hatte bereits vor Wochen Sängerinnen und Sänger aus nah und fern eingeladen, unter dem Motto „Lasst uns Liebeslieder singen“ gemeinsam zu proben. Dieser gemeinschaftliche Prozess findet nun seinen krönenden Abschluss vor Publikum.

Geselliger Ausklang im Pfarrheim

Im Anschluss an das Konzert lädt ein „Get together“ im benachbarten Pfarrheim St. Matthias zum Verweilen ein – bei Speisen und Getränken sowie Gesprächen über das Programm oder Gott und die Welt.

Weitere Informationen gibt es bei Matthias Merzhäuser per E-Mail unter MM@Merzi.de oder telefonisch unter 0171 42 336 21.

Auf einen Blick

Veranstaltung 16. Offene Kultur-Kirche – „Liebeslieder – LOVESONGS“ Datum Donnerstag, 2. Juli 2026 Uhrzeit 19:00 Uhr Ort Kirche St. Matthias, Am Wald 8, 57555 Mudersbach-Niederschelderhütte Eintritt Frei Kontakt MM@Merzi.de · 0171 42 336 21