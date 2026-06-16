B54/HTS/L908: Sanierung der HTS-Anschlussstelle Kreuztal und der Brücke nach Fellinghausen ab 19. Juli

(wS/str) Kreuztal 16.06.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen startet mit Beginn der Sommerferien am Sonntag (19.07.) mit einer Sanierungsmaßnahme im Bereich der HTS-Anschlussstelle Kreuztal und der L908-Brücke nach Fellinghausen.

Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt und hat jeweils Sperrungen und Umleitungen zur Folge.

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich vom Kreuzungsbereich Marburger Straße/Hagener Straße bis zum Bereich mittig auf der Brücke über die HTS, außerdem zählen die HTS-Abfahrt von Siegen kommend nach Kreuztal, und die HTS-Auffahrt von Kreuztal in Richtung Krombach dazu.

Zeitgleich wird die HTS auf der Seite in Fahrtrichtung Krombach auf einem knapp zwei Kilometer langem Abschnitt saniert. Diese Bereiche des ersten Bauabschnittes sind bis voraussichtlich Mitte August (16.08.) voll gesperrt. Die HTS bleibt mit jeweils einer Fahrbahn pro Fahrtrichtung befahrbar. Für die gesperrten Auf- und Abfahrten und die Brücke wird eine mit den weiteren Behörden abgestimmte Umleitungsstrecke ausgeschildert. Im ersten Bauabschnitt verläuft die Umleitung über die B517 Eichen, die L729 Krombach und die B54 AS Krombach über die HTS.

Der zweite Bauabschnitt beginnt anschließend (17.08.) und erstreckt sich vom Bereich mittig der Brücke über die HTS bis vor das Ausbildungszentrum auf der Heesstraße hinter dem Kreuzungsbereich Fellinghausener Straße in Fellinghausen.

Außerdem zählen die HTS-Abfahrt von Krombach kommend nach Fellinghausen, und die HTS-Auffahrt von Fellinghausen in Richtung Siegen dazu.

Zeitgleich wird die HTS auf der Seite in Fahrtrichtung Siegen auf einem knapp zwei Kilometer langem Abschnitt saniert. Diese Bereiche des zweiten Bauabschnittes sind bis voraussichtlich dem 6. September voll gesperrt. Der Verkehr auf der HTS schwenkt auf den sanierten Bereich um, so dass die HTS weiterhin mit jeweils einer Fahrbahn pro Fahrtrichtung befahrbar bleibt. Die Umleitungsstrecke im zweiten Bauabschnitt wird angepasst.

Die Anbindung von Fellinghausen erfolgt über die K26 Siegen-Buchen, die L908 und die HTS-Anschlussstelle Kreuztal-Buschhütten. Für den Verkehr aus Kreuztal in Fahrtrichtung Siegen wird eine Umleitung mit Wendemöglichkeit über Krombacher Höhe ausgeschildert. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt über das klassifizierte Straßennetz.

Die kommunale Mühlbergstraße ist für den Verkehr gesperrt, um die Befahrbarkeit für Feuerwehr und Rettungsdienst zu gewährleisten.

Die Gesamtmaßnahme ist nach dem zweiten Bauabschnitt in der ersten Septemberwoche (06.09.) abgeschlossen.

HTS AS Kreuztal BA 1: Übersichtsplan des ersten Bauabschnittes

Bauabschnitte und Umleitungen – Download-Pläne:

Umleitung HTS AS Kreuztal BA 2.pdf (5,0 MiB, PDF)

HTS AS Kreuztal BA 1.pdf (3,1 MiB, PDF)

HTS AS Kreuztal BA2.pdf (3,1 MiB, PDF)

Umleitung HTS AS Kreuztal BA 1.pdf (4,9 MiB, PDF)