Großeinsatz in der Koomansstraße Geisweid: Hubschrauber, mehrere RTWs und Polizeistreifen wegen Schlägerei

(wS/red) Siegen-Geisweid 16.06.2026 | Was zunächst nach einem überschaubaren Einsatz aussah, entwickelte sich am Dienstagnachmittag in der Koomannstraße in Geisweid zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst und Polizei.

Schlägerei nach Meinungsverschiedenheit

Gegen 16 Uhr wurde über die Feuerwehr der Rettungsdienst in die Koomansstraße alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge war es dort zwischen mehreren Personen zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen, die anschließend in eine Schlägerei mündete. Laut ersten Angaben der Polizei waren vier Personen an dem Vorfall beteiligt.

Rettungshubschrauber Christoph 25 mit im Einsatz

Aufgrund des Alarmstichworts „ManV 1″ – Massenanfall von Verletzten – wurde vorsorglich von einer größeren Anzahl Verletzter ausgegangen. Die Einsatzkräfte rechneten zunächst mit fünf bis zehn Verletzten. Neben mehreren Streifenwagen der Polizei und mehreren Rettungswagen war deshalb auch der Siegener Rettungshubschrauber Christoph 25 alarmiert worden. An der Geisweider Bahnstraße wurde ein Sammelpunkt für die eingesetzten Kräfte eingerichtet.

Ein Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Vor Ort stellte sich die Lage deutlich entspannter dar als zunächst befürchtet. Ein Mann musste vom Rettungsdienst behandelt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei führte Befragungen durch, kontrollierte verschiedene Personen und nahm die Ermittlungen auf. Der Einsatz konnte schnell als beendet betrachtet werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de