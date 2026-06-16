Rekordjagd beim Jubiläumsturnier: 49. Badminton Siegerland Meisterschaften in Kreuztal – Anmeldung läuft!

(wS/rf) Kreuztal 16.06.2026 | Kreuztal macht sich bereit für ein Badminton-Spektakel der Extraklasse: Im Juli fliegen in der Dreifachsporthalle im Schul- und Sportzentrum Stählerwiese wieder die Federbälle. Schon jetzt zeichnet sich ein echter Teilnehmerrekord ab – doch für Kurzentschlossene gibt es in einigen Disziplinen noch die Chance, selbst auf Titeljagd zu gehen.

Kreuztal. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Schläger sind frisch besaitet: Die 49. Badminton Siegerland Meisterschaften stehen vor der Tür und versprechen schon jetzt, eines der sportlichen Highlights des Sommers in der Region zu werden. Ausrichter des traditionsreichen Turniers ist die Badmintonabteilung des Turnverein Kreuztal von 1888 e.V., die auch in diesem Jahr für einen reibungslosen Ablauf sorgen wird.

Das überregionale Interesse ist riesig: Aktuell verzeichnet der Veranstalter bereits 130 Teilnehmer mit rund 160 Meldungen. Und die Spielerinnen und Spieler reisen längst nicht mehr nur aus dem heimischen Siegerland an – das Turnier zieht Aktive aus ganz Nordrhein-Westfalen sowie aus Rheinland-Pfalz, Hessen und sogar aus den Metropolen Hamburg und Berlin an. Der Kampf um den Titel des Siegerland-Meisters hat Strahlkraft weit über die Region hinaus.

Volles Programm an zwei Wochenenden

Das Turnier erstreckt sich in diesem Jahr über zwei Wochenenden und bietet dabei an drei Spieltagen ein vollgepacktes Programm:

Samstag, 4. Juli 2026 (ab 9:00 Uhr): Den Auftakt machen die packenden Doppeldisziplinen – Herrendoppel und Damendoppel.

Sonntag, 5. Juli 2026 (ab 9:00 Uhr): Am Sonntag steht das Mixed im Mittelpunkt, wenn gemischte Doppelpaare taktisch und athletisch alles geben.

Samstag, 11. Juli 2026 (ab 9:00 Uhr): Am zweiten Wochenende gehört die Bühne den Einzeldisziplinen – Herreneinzel und Dameneinzel – bei denen den Aktiven konditionell wie spielerisch alles abverlangt wird.

Gespielt wird in allen Disziplinen nach dem bewährten System: 2 Gewinnsätze bis 21 Punkte, bei Verlängerung bis maximal 30. Bei vollem 16er-Feld kommt das KO-System 16/5 zum Einsatz, bei dem alle Plätze ausgespielt werden und jeder Spieler mindestens vier Partien bestreitet.

Drei Leistungsfelder – für jeden das richtige Niveau

Das Turnier richtet sich an Spieler ab 16 Jahren und ist dank der Einteilung in drei Leistungsfelder für alle Klassen offen:

A-Feld (Bezirksliga und aufwärts): Die Königsklasse – hier spielen die stärksten Vereinsspieler der Region und darüber hinaus um den offiziellen Meistertitel.

B-Feld (Kreisliga bis Bezirksklasse): Das perfekte Feld für ambitionierte Spieler der unteren Ligen.

C-Feld (Hobbyliga bis Kreisklasse sowie Hobbyspieler): Ideal für alle, die echte Turnierluft schnuppern wollen – ohne Leistungsdruck, aber mit vollem Wettkampfambiente.

Die Feldzuordnung erfolgt nach der gemeldeten Spielklasse der Saison 2025/26. Spieler aus anderen Landesverbänden, die sich nicht eindeutig einer Spielklasse des BLV NRW zuordnen lassen, werden durch die Turnierleitung eingeteilt. Für die Platzierten auf den Rängen 1 bis 3 jeder Disziplin und Spielklasse gibt es Urkunden und Preise.

Jetzt noch anmelden – freie Plätze in allen Feldern

Aktuell sind in allen drei Feldern und sämtlichen Disziplinen noch Startplätze verfügbar. Die Anmeldung ist online möglich – entweder über turnier.de oder über den offiziellen Anmeldelink des Veranstalters (Microsoft Forms). Die Meldung am Spieltag selbst muss spätestens 30 Minuten vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung erfolgen.

Meldeschluss: Sonntag, 28. Juni 2026, um 23:59 Uhr. Die Meldegebühr beträgt 10,00 Euro pro Spieler und Disziplin und ist am Turniertag in bar zu entrichten.

Hinweis zum Spielball: Im A- und B-Feld sind von Badminton NRW zugelassene Naturfederbälle zu verwenden, die die Teilnehmer selbst mitbringen müssen. Im C-Feld gilt dasselbe – alternativ sind dort auch zugelassene Plastikbälle erlaubt, sofern sich beide Parteien einigen. Plastikbälle werden vom Veranstalter gestellt. Naturfederbälle können zudem beim Ausrichter vor Ort erworben werden.

Zuschauen erlaubt – Eintritt frei, Cafeteria geöffnet

Wer nicht selbst zum Schläger greift, ist als Zuschauer herzlich willkommen – der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist an allen drei Turniertagen gesorgt: Eine Cafeteria in der Dreifachsporthalle bietet Essen sowie kalte und warme Getränke an.

Die Veranstaltung findet statt in der Dreifachturnhalle im Schul- und Sportzentrum Stählerwiese, Hessengarten 15, 57223 Kreuztal. Parken ist am Schul- und Sportzentrum möglich, Adresse Parkplatz: Am Park 10, 57223 Kreuztal.

📋 Auf einen Blick

Veranstaltung 49. Badminton Siegerland Meisterschaften Ausrichter Badmintonabteilung Turnverein Kreuztal von 1888 e.V. Ort Dreifachturnhalle Schul- und Sportzentrum Stählerwiese, Hessengarten 15, 57223 Kreuztal Termin 1 Samstag, 4. Juli 2026 – Doppel, ab 9:00 Uhr Termin 2 Sonntag, 5. Juli 2026 – Mixed, ab 9:00 Uhr Termin 3 Samstag, 11. Juli 2026 – Einzel, ab 9:00 Uhr Startberechtigung Spieler ab 16 Jahren Meldeschluss 28. Juni 2026, 23:59 Uhr Meldegebühr 10,00 € pro Spieler und Disziplin (bar am Turniertag) Anmeldung turnier.de oder Forms-Anmeldelink Eintritt frei