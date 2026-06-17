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Autofahrerin erfasst 14-jährigen Fahrradfahrer

17. Juni 2026534
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(wS/ots) Freudenberg 17.06.2026 | Am Dienstagmittag (16.06.2026) hat eine 59-Jährige einen Fahrradfahrer erfasst, der eine Ampel in der Asdorfer Straße überquerte.

Ein 14-Jähriger wollte gegen 13:15 Uhr eine Ampel auf Höhe der Einmündung „Im Kreuzseifen“ mit einem Fahrrad überqueren. Als die Ampel für Fußgänger und Fahrradfahrer grün zeigte, passierte er die Asdorfer Straße. Auf der Fahrbahn angekommen, wurde er unvermittelt von einem weißen Ford erfasst. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah die 59-jährige Fahrerin des PKW den Fahrradfahrer sowie die rote Ampel. Durch den Zusammenstoß flog das Fahrrad gegen einen Van, der auf der Gegenfahrbahn an der Ampel wartete.

Der 14-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
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