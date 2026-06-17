B508: Vollsperrung in Hilchenbach-Allenbach am kommenden Wochenende

(wS/str) Hilchenbach 17.06.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen baut am kommenden Wochenende die finale Fahrbahndecke der B508 in Hilchenbach-Allenbach unter Vollsperrung ein. Die Vollsperrung findet von Freitag (19.06.) ab 17 Uhr bis Sonntag (21.06.) um 19 Uhr statt und erstreckt sich vom Kreuzungsbereich Stift-Keppel-Weg bis zum Bereich Einmündung Hillnhütter Straße.

Eine Umleitung erfolgt über die L729 Netphen-Unglinghausen und L728 Netphen-Herzhausen.