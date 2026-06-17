Sparkasse Siegen unterstützt Café Patchwork – Vorstandsvorsitzende besucht Wohnungslosenhilfe an der Herrenwiese

(wS/dia) Siegen 17.06.2026 | Welche Hilfen in Not geratene Menschen an der Siegener Herrenwiese erhalten, davon haben sich Dr. Nadine Uebe-Emden, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Siegen, und Pressesprecher Maik Waidmann nun vor Ort ein Bild gemacht. Bei ihrem Besuch informierten sie sich über die Arbeit der Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Südwestfalen.

Rundgang durch Tagesaufenthalt und Beratungsstelle

Einrichtungsleiter Johannes Schmidt führte die beiden Gäste durch den Tagesaufenthalt „Café Patchwork“ und zeigte ihnen zudem die Räumlichkeiten der angeschlossenen Beratungsstelle. Die Beratungsstelle für wohnungslose oder wohnungssuchende Menschen unterstützt täglich etwa 80 Klienten – ebenso viele Besucher werden pro Tag im Café Patchwork betreut. Der Tagesaufenthalt hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet und ist Anlaufstelle für Obdachlose oder anderweitig in Not geratene Menschen. Er bietet einen Ort der Begegnung und Kommunikation.

Johannes Schmidt informierte die Gäste zudem über die zunehmende Not in Siegen und über die Angebote der Sozialen Dienste der Diakonie. Neben niedrigschwelligen Leistungen wie dem Tagesaufenthalt mit Beratungsstelle werden auch stationäre und teilstationäre Einrichtungen in der Krönchenstadt und darüber hinaus vorgehalten.

Sparkasse Siegen: Café Patchwork ist „Herzensprojekt“

Dr. Nadine Uebe-Emden zeigte sich beeindruckt von der Wohnungslosenhilfe, die von vielen ehrenamtlich Helfenden und der finanziellen Unterstützung zahlreicher Akteure getragen wird. „Ich bin froh, dass wir uns heute vor Ort ein Bild von Ihrer wertvollen Arbeit machen können. Das Café Patchwork ist zu einem Herzensprojekt der Sparkasse Siegen geworden, das wir auch in Zukunft gern begleiten und unterstützen möchten“, so Uebe-Emden.

Fensteraustausch: Sparkasse half unbürokratisch

Dr. Christian Stoffers, Geschäftsführer der Diakonie Soziale Dienste, betonte den Dank an das Geldinstitut: „Wir sind sehr dankbar für die Hilfen der Sparkasse Siegen, die uns zuletzt im Café Patchwork bei einer größeren Sanierungsmaßnahme finanziell unterstützt hat. Dort mussten kurzfristig die Fenster ausgetauscht werden.“ Die Sparkasse habe unbürokratisch Hilfe zugesagt und diese schnell geleistet – dadurch sei ein wertvoller Dienst für die wohnungslosen Menschen geleistet worden.

Einrichtungsleiter Schmidt unterstrich diesen Dank im Namen der Mitarbeitenden und verwies auf die wachsende Not als gesellschaftliches Problem und Gemeinschaftsaufgabe. Es müssten immer mehr Menschen versorgt werden, während die öffentliche Hand aufgrund wachsender Herausforderungen immer weniger in der Lage sei, deren Versorgung mitzutragen. Dem bürgerlichen Engagement – wie dem der Sparkasse Siegen – komme daher eine immer wichtiger werdende Bedeutung zu.

Zukunftspläne: Weiterentwicklung des Tagesaufenthalts

Dr. Christian Stoffers gab abschließend einen Ausblick auf ein Projekt, das sich aktuell in der Konzeptionsphase befindet. Gemeinsam mit „Gegen Armut Siegen“ plane man die Weiterentwicklung des Tagesaufenthalts. Die ursprünglich für täglich 30 Klienten geplante Anlaufstelle versorge bereits heute 80 Menschen. Dabei hätten sich auch die Klienten und deren Versorgungsbedürftigkeit verändert, was sowohl räumlich als auch pädagogisch eine Entsprechung finden müsse – eine Kraftanstrengung für die Gesellschaft.

Dr. Christian Stoffers (links) und Johannes Schmidt (rechts) von den Diakonie Sozialen Diensten haben Dr. Nadine Uebe-Emden und Maik Waidmann von der Sparkasse Siegen an der Herrenwiese empfangen.