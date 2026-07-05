B 55 bei Olpe: Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Motorräder

(wS/red/ots) Olpe 05.07.2026 | Bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder auf der Bundesstraße 55 zwischen Lennestadt und Olpe sind am Sonntagnachmittag, 5. Juli 2026, drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei besteht für die Verletzten glücklicherweise keine Lebensgefahr. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurde die B 55 komplett gesperrt.

Gegen 14 Uhr wurden Notarzt, Rettungsdienst und Polizei auf die B 55 alarmiert – das Einsatzstichwort lautete „Olpe – Neuenwald, 3 RTW – 2 NE / VU 2″. Die schnell an der Einsatzstelle eintreffenden Kräfte fanden mehrere Verletzte vor und leiteten umgehend die Versorgung ein.

Nach ersten Informationen, die der Polizei am Einsatzort vorlagen, waren zwei voneinander unabhängige Gruppen von Motorradfahrern jeweils aus Richtung Lennestadt kommend in Richtung Olpe unterwegs. Hinter dem Kreisverkehr „Rother Stein“, an dem die Bundesstraße 55 und die Kreisstraße K 18 (zwischen Griesemert, Rahrbach und Oberveischede) zusammentreffen, soll der Fahrer einer Honda aus der ersten Gruppe auf der B 55 gewendet haben. Ein zu diesem Zeitpunkt überholender KTM-Fahrer, der mit seiner Frau als Sozia unterwegs war, hatte demnach wegen des Gegenverkehrs keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Es kam zur Kollision mit dem vorausfahrenden Motorrad. Beide Motorradfahrer sowie die Sozia stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden alle drei Schwerverletzten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Weil an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen, war zusätzlich die Feuerwehr-Einheit Oberveischede im Einsatz und band die ausgetretenen Flüssigkeiten. Die nicht mehr fahrbereiten Motorräder mussten abgeschleppt werden. Während der gesamten Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der polizeilichen Unfallaufnahme blieb die B 55 voll gesperrt; der Verkehr wurde am Kreisverkehr umgeleitet.

Auch die Polizei hat inzwischen eine erste Pressemitteilung veröffentlicht. Danach ereignete sich der Unfall gegen 13:55 Uhr auf der B 55 im Bereich Olpe–Griesemert. Ein 64-jähriger Motorradfahrer war aus Lennestadt kommend in Fahrtrichtung Olpe unterwegs. Im Bereich einer zweispurigen Verkehrsführung kam es nach Polizeiangaben „aus noch ungeklärter Ursache“ zum Zusammenstoß mit einem weiteren Motorrad, das mit zwei Personen im Alter von 67 und 61 Jahren besetzt war. Bei dieser mit zwei Personen besetzten Maschine handelt es sich nach den Schilderungen vor Ort um die KTM; der allein fahrende 64-Jährige saß demnach auf der Honda. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt, die beiden Motorräder wurden abgeschleppt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die genaue Ursache und der genaue Hergang des Unfalls sind damit offiziell noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de