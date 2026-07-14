Bisonführung in Feudingen: Wittgensteins größte Landsäugetiere hautnah erleben

(wS/bl) Bad Laasphe 14.07.2026 | Mitten in Wittgenstein kann man eine Bisonherde live erleben: Am Samstag, 25. Juli, laden das Artenschutzzentrum Feudingen und die TKS Bad Laasphe GmbH um 11 Uhr zu einer geführten Bisonwanderung ein. Dabei erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Wissenswertes rund um das größte Landsäugetier der Region.

wirSiegen kompakt: Veranstaltung: Bisonführung | Datum: Samstag, 25. Juli 2026 | Uhrzeit: 11 Uhr | Treffpunkt: Im Dernbach in Feudingen | Dauer: ca. 1,5 Stunden | Kosten: 7 Euro pro Person | Veranstalter: Artenschutzzentrum Feudingen und TKS Bad Laasphe GmbH | Kontakt: Tel. 02752-898 | Anmeldung erforderlich

Die rund anderthalbstündige Führung bietet die Gelegenheit, die imposanten Tiere aus nächster Nähe zu beobachten und mehr über ihre Lebensweise und Bedeutung für den Artenschutz zu erfahren. Treffpunkt ist Im Dernbach in Feudingen. Die Kosten betragen 7 Euro pro Person. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.