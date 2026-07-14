Helmersson zum TuS Ferndorf: Zwei Ambitionen, die perfekt zusammenpassen

(wS/tus) Kreuztal-Ferndorf 14.07.2026 | Der TuS Ferndorf hat seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 erfolgreich abgeschlossen und vermeldet zum Abschluss noch einen echten Transfercoup: Mikael Helmersson, einer der auffälligsten Rückraumspieler der vergangenen Zweitliga-Saison, wechselt vom HSC 2000 Coburg an die Stählerwiese. Mit 190 Toren sicherte sich der italienische Nationalspieler in der Saison 2025/26 den zweiten Platz in der Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga.

Ein Wechsel, der auf den ersten Blick überrascht – aber auf den zweiten eine klare Logik offenbart. Helmersson stand vor der Entscheidung, seine Entwicklung gezielt voranzutreiben. Der Weg in die 1. Liga führt nicht allein über Tore, sondern über das komplette Spiel. „Ich habe in den letzten Jahren gezeigt, dass ich Spiele im Angriff entscheiden kann. Der nächste Schritt ist für mich, auch in der Abwehr eine prägende Rolle zu übernehmen. Ferndorf ist genau der Ort, an dem ich diese Seite meines Spiels auf ein neues Niveau heben kann“, erklärt Helmersson und weiter: „Ich freu mich sehr auf die kommende Zeit beim TuS Ferndorf. Die Gespräche mit Ceven und Michael haben mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben und mich schnell davon überzeugt, dass unsere Ideen sehr gut zusammenpassen. Genauso freue ich mich die Mannschaft kennenzulernen sowie alle Mitarbeiter und Fans. Die Vorfreude in der Stählerwiese aufzulaufen ist riesig. Ich werde alles geben um gemeinsam erfolgreich zu sein!“

Damit treffen zwei Ambitionen aufeinander, die kaum besser zusammenpassen könnten. Eine klassische Win-Win-Situation: Ferndorf gewinnt einen Torjäger und Spielmacher, der die offensive Qualität erhöht und dem Verein hilft, sich als gestandener Zweitligist zu etablieren. Helmersson wiederum findet ein Umfeld, das ihn fordert und ihm zugleich die Entwicklung zum kompletten Spieler ermöglicht – die Voraussetzung für den angestrebten Sprung in die 1. Liga.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Mikael von dieser Idee überzeugen konnten. Er ist ein Spieler, der bereits bewiesen hat, dass er auf diesem Niveau Spiele entscheiden kann, und der zugleich großes Entwicklungspotenzial besitzt“, erklärt Geschäftsführer Mirza Sijaric. „Dass seine sportlichen Ziele so präzise zu unseren passen, macht diese Verbindung für beide Seiten so wertvoll.“

Der Sportliche Leiter Michael Lerscht ergänzt: „Mikael bringt genau die Eigenschaften mit, die wir gesucht haben: Tempo, Abschlussstärke und Eins-gegen-eins-Qualität. Gleichzeitig hat er den klaren Willen, sich in allen Phasen des Spiels weiterzuentwickeln. Diese Haltung passt perfekt zu unserem Anspruch.“

Bei aller Qualität des Neuzugangs bleibt für Sijaric der Teamgedanke entscheidend: „Mikael wird uns verstärken, aber unsere größte Stärke bleibt das Kollektiv. Genau dieser Zusammenhalt hat uns in den vergangenen Jahren ausgezeichnet.“

Mit der Verpflichtung von Mikael Helmersson sind die Personalplanungen für die Saison 2026/27 abgeschlossen.