Von 52 auf 268 Kinder: Kinderfeuerwehr Bad Laasphe blickt auf erfolgreiche zehn Jahre zurück

(wS/fw) Bad Laasphe 14.07.2026 | Im Rahmen des Stadtkinderfeuerwehrtages feierte die Kinderfeuerwehr Bad Laasphe am Samstag, 4. Juli, gemeinsam mit Kindern, Betreuerinnen und Betreuern, Eltern sowie Gästen ihr zehnjähriges Bestehen. Auch wenn das offizielle Jubiläum erst im September ansteht, bot der Stadtkinderfeuerwehrtag den passenden Rahmen, um auf ein erfolgreiches Jahrzehnt Kinderfeuerwehr zurückzublicken.

wirSiegen kompakt: Veranstaltung: Stadtkinderfeuerwehrtag mit Jubiläumsfeier | Datum: Samstag, 4. Juli 2026 | Veranstalter: Kinderfeuerwehr Bad Laasphe / Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe | Teilnehmer: rund 40 Kinder und ebenso viele Erwachsene | Anlass: 10-jähriges Bestehen der Kinderfeuerwehr Bad Laasphe (gegründet 2016)

In ihrer Begrüßung erinnerte Stadtkinderfeuerwehrwartin Carina Jung an die Anfänge der Kinderfeuerwehr. Zur Gründung im Jahr 2016 habe es viele offene Fragen gegeben: Würde das Angebot angenommen werden? Würden sich genügend Kinder für die Feuerwehr begeistern? Heute sei die Antwort eindeutig. Die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre zeige eindrucksvoll, wie wichtig und erfolgreich die Kinderfeuerwehr für die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr Bad Laasphe geworden ist.

Mit 52 Kindern startete die Kinderfeuerwehr im ersten Jahr. Inzwischen konnten insgesamt 268 Kinder Teil der Gemeinschaft sein. Aktuell engagieren sich 68 Mädchen und Jungen in den Kinderfeuerwehrgruppen und werden von 28 ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern begleitet. Viele ehemalige Mitglieder wechselten später in die Jugendfeuerwehr, sechs von ihnen leisten heute bereits aktiven Einsatzdienst in der Feuerwehr Bad Laasphe.

Dabei wurde deutlich gemacht, dass die Kinderfeuerwehr weit mehr vermittelt als feuerwehrtechnisches Wissen. Gemeinschaft, Freundschaft, Verantwortung und Teamgeist stehen im Mittelpunkt der regelmäßigen Dienste und gemeinsamen Aktivitäten. Ausflüge, Übernachtungen, Dorfrallyes oder Halloween-Aktionen sorgen Jahr für Jahr für viele unvergessliche Erlebnisse.

Ein besonderer Dank galt den engagierten Betreuerinnen und Betreuern, den Einheitsführungen, den Eltern für ihre Unterstützung sowie den Kinderfeuerwehrwarten, die die Kinderfeuerwehr mit viel Herzblut und Ideen seit vielen Jahren erfolgreich gestalten.

Rund 40 Kinder und ebenso viele Erwachsene nahmen am Stadtkinderfeuerwehrtag teil. Für beste Unterhaltung sorgten zahlreiche Spielestationen wie eine Hüpfburg, Dosenspritzen, ein Feuerwehrquiz, der Fröbelturm, ein Schwungtuch sowie eine Fahrbahn für kleine Feuerwehr-Unimogs. Ein großes Mitbringbuffet, das von den Eltern organisiert wurde, rundete den Tag kulinarisch ab und zeigte einmal mehr den starken Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehrfamilie.

Zum Abschluss überraschte die Wehrführung jede Kinderfeuerwehrgruppe mit einem Gutschein für einen gemeinsamen Besuch in der Eisdiele – eine willkommene Erfrischung und ein schönes Geschenk zum Jubiläum.

Die Feuerwehr Bad Laasphe blickt mit Stolz auf zehn erfolgreiche Jahre Kinderfeuerwehr zurück und freut sich darauf, auch in Zukunft viele Kinder für Gemeinschaft, Engagement und das Ehrenamt in der Feuerwehr begeistern zu können.

Fotos: Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe