Unbekannte brechen Garage auf und entwenden Elektrofahrräder – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 14.07.2026 | Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (13.07.2026) ist es zu einem Aufbruch einer Garage in der Gießener Straße gekommen, bei dem zwei Pedelecs entwendet wurden.
Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter zwischen 21:00 Uhr und 07:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Garage. Anschließend klauten die Einbrecher zwei Elektrofahrräder. Es handelte sich um ein Pedelec von Bergamont in grün und ein weiteres von Corratec in weiß. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 02732/909-0 zu melden.Werbepartner der Region – Anzeige
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