Kreuztaler Personalberatung feiert 25-jähriges Bestehen – IHK überreicht Jubiläumsurkunde

(wS/oc) Kreuztal 13.07.2026 | Die Ochel Consulting GmbH feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums hat der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Siegen, Dr. Thilo Pahl, dem Kreuztaler Unternehmen die Jubiläumsurkunde der IHK Siegen überreicht. Mit der Auszeichnung würdigt die IHK das langjährige unternehmerische Engagement sowie den Beitrag des Unternehmens zur Fachkräftesicherung in der Region.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und unterstützt seitdem mittelständische Unternehmen bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen. Unter der Marke INTERFACES Personalberatung begleitet die Ochel Consulting GmbH heute nationale und internationale Beratungs- und Rekrutierungsprojekte.

Im gemeinsamen Gespräch zwischen Dr. Thilo Pahl und Geschäftsführer Detlef Ochel standen die Herausforderungen der kommenden Jahre im Mittelpunkt. Beide waren sich einig, dass der altersbedingte Austritt vieler Beschäftigter der Baby-Boomer-Generation Unternehmen vor große Aufgaben stellt. Um Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze langfristig zu sichern, werde der rechtzeitige Wissenstransfer von ausscheidenden Fach- und Führungskräften auf bestehende und neue Mitarbeiter immer wichtiger. Dies gelte gleichermaßen für die Unternehmens- und Altersnachfolge von Gesellschaftern und Entscheidern.

Ein weiteres zentrales Thema war der Einsatz Künstlicher Intelligenz. Unternehmen, die sich frühzeitig mit den Möglichkeiten von KI befassen und diese gezielt in ihre Geschäfts- und Personalprozesse integrieren, würden ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken und sich entscheidende Vorteile im Markt sichern.

„Die Auszeichnung der IHK Siegen ist für uns eine besondere Anerkennung und zugleich Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Kunden, Kandidaten und Geschäftspartnern für das langjährige Vertrauen. Die Themen Unternehmensnachfolge, Wissenstransfer und Künstliche Intelligenz werden die Wirtschaft in den kommenden Jahren nachhaltig prägen. Genau dabei werden wir Unternehmen auch künftig mit nationalen und internationalen Beratungs- und Rekrutierungsprojekten begleiten und dazu beitragen, Fach- und Führungskräfte sowie wertvolles Know-how langfristig zu sichern“, erklärt Detlef Ochel, Gründer und Geschäftsführer der Ochel Consulting GmbH.

Von rechts nach links: Dr. Thilo Pahl, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Siegen, Detlef Ochel, Gründer und Geschäftsführer der Ochel Consulting GmbH, sowie Mechthild Ochel bei der Übergabe der Jubiläumsurkunde anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Unternehmens. Foto: Ochel Consulting GmbH