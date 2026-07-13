Sanierung des Hallenbads Eiserfeld: Dacharbeiten und Fliesenarbeiten machen sichtbare Fortschritte

(wS/si) Siegen 13.07.2026 | Die Sanierung des Hallenbads Eiserfeld macht weitere sichtbare Fortschritte. Wie die Stadt Siegen am Sonntag mitteilte, hat in den vergangenen Tagen ein schwerer Autokran die alte Verkleidung vom Dach des Gebäudes gehoben. Die Konstruktion war durch Rost beschädigt und muss vollständig entfernt und erneuert werden.

Im Anschluss an die Demontage der Verkleidung kann der Rückbau der eigentlichen Dachkonstruktion beginnen. Die ausführenden Firmen errichten danach ein komplett neues Dach, auf dem künftig eine moderne Photovoltaikanlage zur nachhaltigen Energiegewinnung installiert wird. Zum Schutz der Schwimmhalle haben Handwerker bereits ein temporäres Zwischendach errichtet. Dieses schützt den Innenbereich während der Arbeiten vor Witterungseinflüssen und herabfallenden Bauteilen und bleibt bis zur Fertigstellung der neuen Dachkonstruktion bestehen.

Auch im Inneren des in den 1980er-Jahren errichteten Bads schreitet die Sanierung voran. „In den letzten Monaten hat sich der Innenbereich sichtbar verändert. Nachdem Einbau der Fußbodenheizung konnten nun Fliesenleger die Bodenfliesen im neu gestalteten Eingangs- und Umkleidebereich verlegen. Im künftigen Duschbereich werden aktuell die Wand- und Bodenfliesen angebracht, als Nächstes können wir dann auch mit dem Einbau der Deckenverkleidung im Innenbereich beginnen“, erklärt Projektleiter Bernd Wiezorek von der Technischen Gebäudewirtschaft der Stadt Siegen. Darüber hinaus nimmt die technische Gebäudeausrüstung weiter Gestalt an: Die Hauptspeicher sind fertiggestellt, zudem wurden sämtliche Fenster und Außentürelemente erneuert.

In den kommenden Wochen stehen weitere wichtige Bauschritte an. Die ausführenden Firmen bauen die verbleibende Dachkonstruktion zurück und beginnen mit der Betonsanierung. Dabei erhält der freigelegte Beton im Bereich der entfernten Dachverkleidung eine Schutzbeschichtung, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen. Im technischen Bereich schließen die Fachfirmen die Badewassertechnik an die Wasserfilter an und verlegen weitere Leitungen zum Schwimmbecken.

Die komplette Erneuerung des Hallenbads ist ein zentraler Baustein der städtischen Klimaschutzziele. Besonders die energetische Bilanz des Gebäudes verbessert sich durch eine neue Wärmerückgewinnung, eine modernisierte Heizungsanlage und den Einbau einer Solaranlage auf dem Dach. Die Sanierung wird im Rahmen des Förderprogramms „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)“ des Landes Nordrhein-Westfalen, finanziert durch die Europäische Union, mit rund 4,77 Millionen Euro gefördert. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf knapp 15 Millionen Euro.

Überragt das Schwimmbad: Mit einem schweren Autokran entfernt eine Fachfirma die alte Dachverkleidung.

Blick ins Innere: Die vor Kurzem verlegten Fliesen und die neue Raumaufteilung im Eingangsbereich des Hallenbads. Fotos: Stadt Siegen