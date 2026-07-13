TuS Ferndorf startet in die heiße Phase der Vorbereitung – sechs Testspiele und DHB-Pokal-Kracher gegen Hannover-Burgdorf

(wS/TuS) Kreuztal 13.07.2026 | Der TuS Ferndorf befindet sich seit dem 6. Juli 2026 in der Vorbereitung auf die neue Saison 2026/27. Nach den ersten intensiven Trainingseinheiten, Leistungsdiagnostiken und zahlreichen schweißtreibenden Einheiten unter der Regie von Cheftrainer Ceven Klatt stehen nun die ersten Härtetests auf dem Programm. Insgesamt sechs Testspiele hat das Trainerteam bis zum Pflichtspielauftakt angesetzt, um Abläufe zu festigen, Neuzugänge zu integrieren und die Mannschaft Schritt für Schritt auf die neue Spielzeit vorzubereiten.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 15. Juli, das Vorbereitungsspiel gegen interaktiv.handball Düsseldorf-Ratingen. Anwurf in der Stählerwiese in Kreuztal ist um 19:00 Uhr. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. Nur eine Woche später, am Mittwoch, 22. Juli, empfangen die Ferndorfer um 20:00 Uhr den TuS Opladen, ebenfalls in der Stählerwiese. Auch hier gibt es Tickets an der Abendkasse.

Am Samstag, 25. Juli, steht dann das erste echte Highlight der Vorbereitung an: Um 18:00 Uhr gastiert der TBV Lemgo Lippe in Kreuztal. Tickets für dieses Topspiel sind sowohl an der Abendkasse als auch im Online-Ticketshop unter https://www.ticket-onlineshop.com/ols/ferndorf/de erhältlich. Es gilt freie Platzwahl.

Das einzige Auswärtsspiel der Vorbereitung führt den TuS Ferndorf am Freitag, 31. Juli, nach Essen, wo um 18:00 Uhr der TuSEM Essen wartet. Zurück in der Stählerwiese empfängt die Mannschaft am Samstag, 8. August, um 18:00 Uhr den Bergischen HC – ein weiteres Topspiel, für das Tickets ebenfalls an der Abendkasse und online verfügbar sind. Den Abschluss der Testreihe bildet am Montag, 17. August, um 18:00 Uhr das Duell mit dem Zweitliga-Konkurrenten ASV Hamm-Westfalen in der Stählerwiese. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Nur vier Tage nach dem letzten Testspiel wird es dann erstmals ernst: Am Freitag, 21. August 2026, startet der TuS Ferndorf mit einem echten Highlight in die neue Saison. Um 19:30 Uhr gastiert Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf in der Stählerwiese zur ersten Runde des DHB-Pokals. Die Mannschaft freut sich auf eine stimmungsvolle Kulisse und hofft auf die lautstarke Unterstützung der Ferndorfer Fans.

Für das Pokalspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf genießen alle Dauerkarteninhaber der Saison 2026/27 ein exklusives Vorkaufsrecht auf ihren Stammplatz. Der exklusive Vorverkauf läuft bis einschließlich Sonntag, 19. Juli 2026. Anschließend gehen die verbleibenden Tickets ab Dienstag, 21. Juli 2026, in den freien Verkauf. Wer sich seinen Platz für das Pokal-Highlight sichern möchte, sollte das Vorkaufsrecht nutzen und sich frühzeitig seine Eintrittskarte sichern.

Der Sommerfahrplan des TuS Ferndorf im Überblick:

Mi., 15.07., 19:00 Uhr: interaktiv.handball Düsseldorf-Ratingen (Spielort: Kreuztal) – Tickets an der Abendkasse

Mi., 22.07., 20:00 Uhr: TuS Opladen (Spielort: Kreuztal) – Tickets an der Abendkasse

Sa., 25.07., 18:00 Uhr: TBV Lemgo Lippe (Spielort: Kreuztal) – Tickets an der Abendkasse & Online

Fr., 31.07., 18:00 Uhr: TuSEM Essen (Spielort: Essen)

Sa., 08.08., 18:00 Uhr: Bergischer HC (Spielort: Kreuztal) – Tickets an der Abendkasse & Online

Mo., 17.08., 18:00 Uhr: ASV Hamm-Westfalen (Spielort: Kreuztal) – Tickets an der Abendkasse

Fr., 21.08., 19:30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf – DHB-Pokal, 1. Runde (Spielort: Kreuztal)

Online-Tickets für die Spiele gegen den TBV Lemgo Lippe und den Bergischen HC: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/ferndorf/de