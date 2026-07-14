L904: Vollsperrung der Bahnhofstraße in Wilnsdorf-Rudersdorf ab 20. Juli

(wS/str) Wilnsdorf 14.07.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen saniert ab Beginn der Sommerferien am Montag (20.07.) die L904 (Bahnhofstraße) in Wilnsdorf-Rudersdorf. Dafür muss die Bahnhofstraße ab der Einmündung Steinmetzstraße bis zur Unterführung der Bahnbrücke für voraussichtlich fünf Wochen voll gesperrt werden. Neben einer weitreichenden Deckensanierung erfolgen auch Arbeiten an der Bordanlage und Schachtköpfen durch die Gemeinde.
Die Umleitung erfolgt über Wilnsdorf und Wilgersdorf. Betroffene Anwohner werden durch die ausführende Firma per Handzettel informiert.Werbepartner der Region – Anzeige
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