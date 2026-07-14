Unbekannte durchwühlen Wohnung in Mehrparteienhaus in der Rosterstraße – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 14.07.2026 | Am Montag (13.07.2026) ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung in ein Mehrparteienhaus in der Rosterstraße gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach sind der oder die Täter zwischen 07:30 Uhr und 14:50 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise in die Wohnung im ersten Obergeschoss eingedrungen. Im Inneren durchwühlten sie zahlreiche Schränke und Schubladen. Ersten Ermittlungen nach ist ein Tresor mit Bargeld und Edelmetallen entwendet worden. Der Beuteschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

Symbolfoto