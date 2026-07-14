K5: Vollsperrung zwischen Netphen-Dreis-Tiefenbach und Siegen-Weidenau ab Montag (20.07.)

(wS/str) Netphen 14.07.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen saniert mit Beginn der Sommerferien ab Montag (20.07.) die K5 zwischen Siegen-Weidenau und Netphen-Dreis-Tiefenbach. Die Asphaltbefestigung wird vollständig erneuert sowie mehrere Querdurchlässe mit Abläufen und die Schutzplanken. Der Baubereich befindet sich im Bereich inklusive der Einmündungen vom Parkplatz Hochbehälter Heckersberg und der Weidenauer Straße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich fünf Wochen und finden unter Vollsperrung des genannten Abschnittes statt.

Der Wanderparkplatz Dautenbach bleibt aus Richtung Siegen erreichbar. Das Wohngebiet am Heckersberg ist nur noch über die Austraße aus Richtung Dreis-Tiefenbach erreichbar.

Die VWS stellt den Busbetrieb in dieses Wohngebiet weiterhin mittels Kleinbussen sicher, die eigentliche Buslinie nutzt die Umleitungsstrecke.

Die Umleitung erfolgt über die B62 und HTS.