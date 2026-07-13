Neueröffnung im Kauf-Center Kreuztal: Balkan Torten verwöhnt ab sofort mit Spezialitäten und leckerem Kaffee

(wS/red) Kreuztal 13.07.2026 | Wer auf der Suche nach einem gemütlichen Ort zum Entspannen, Genießen und Abschalten ist, wird ab sofort mitten im Herzen von Kreuztal fündig: Im Kauf-Center Kreuztal, direkt unter dem Glasdach an der Marburger Straße 15, hat die Café Lounge Toni am heutigen Montag, 13. Juli 2026, ihre Türen geöffnet. Inhaber Driton Bekjiri und seine Frau Elmedina Bekjiri möchten ihren Gästen nicht nur Kaffee in bester Qualität servieren, sondern auch ein Stück Lebensfreude bieten.

Ganz neu ist das Konzept für Kreuztal nicht: Die Café Lounge Toni war bereits an der Marburger Straße 15 im Einkaufszentrum zu finden. Das bisherige Geschäft schloss am 28. Juni 2026, und nur wenige Meter entfernt – direkt gegenüber der alten Location – eröffnete nun die neue, frisch eingerichtete Café Lounge Toni.

Wer die neuen Räumlichkeiten betritt, merkt sofort: Hier wurde an ein angenehmes Ambiente gedacht. Bequeme, gepolsterte Lounge-Sessel in warmen Braun- und Beigetönen laden zum Verweilen ein. Die Einrichtung ist stilvoll und gemütlich zugleich – dunkle Marmor-Optik am Boden, kleine runde Tische, dezente Dekoration und ein Fernseher sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Auch der Blick durch die großen Glasfronten ins Einkaufszentrum verleiht dem Café einen offenen, einladenden Charakter. Vor dem Eingang stehen zusätzliche Sitzplätze unter dem Glasdach des Centers bereit.

Herzstück hinter der Theke ist eine professionelle Astoria-Siebträgermaschine, mit der die Kaffeespezialitäten frisch zubereitet werden. Ob ein kräftiger Espresso am Morgen, ein cremiger Cappuccino am Nachmittag oder eine feine Latte Macchiato – die Auswahl an Kaffeevariationen lässt kaum Wünsche offen. Auch türkischer Kaffee und verschiedene Teesorten stehen auf der Karte. Verschiedene Monin-Sirupe stehen bereit, um die Getränke nach individuellem Geschmack zu verfeinern. Ergänzt wird das Kaffeeangebot durch eine reichhaltige Getränkeauswahl aus dem gut bestückten Kühlschrank: Neben Softdrinks wie Coca-Cola, Fanta, Orangina und Fuze Tea finden sich dort auch Säfte, Energy-Drinks und verschiedene Biersorten – darunter Krombacher, Corona, Heineken, Salitos und Desperados.

Neben dem Kaffee ist vor allem die Kuchentheke ein Hingucker: Unter der Marke „Balkan Torten“ – mit dem Leitspruch „Tradition. Liebe. Genuss.“ – bieten Driton und Elmedina Bekjiri hausgemachte Balkan-Torten und Spezialitäten an. Auf der Karte stehen unter anderem Trilece, Krempita, Dubai Torte und Baklava. Dazu gibt es frische Waffeln, Crepes und Toast. Auch ein Frühstücksangebot gehört zum Programm.

Geöffnet hat die Café Lounge Toni sieben Tage die Woche – von Montag bis Sonntag, jeweils von 8 bis 22 Uhr. Ein Zigarettenautomat ist ebenfalls vorhanden.

Die Café Lounge Toni befindet sich im Kauf-Center Kreuztal an der Marburger Straße 15, 57223 Kreuztal.

Eine Auswahl des Sortiments bei Balkan Torten: Unter anderem Krempita, Trilece, Schokoladentorte, Tiramisu-Rollen, Ruske kape, Apfelkuchen und Kokos-Torte

Das Team von Balkan-Torten Kreuztal freut sich auf ihren Besuch

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de