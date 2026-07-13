Siegener Benjamin Grimm ist Spitzenkandidat der FREIEN WÄHLER NRW für die Landtagswahl

(wS/fwn) Siegen 13.07.2026 | Die FREIEN WÄHLER Nordrhein-Westfalen haben am vergangenen Samstag in Herdecke ihre Landesliste für die kommende Landtagswahl aufgestellt. Dabei wählten die Delegierten den Siegener Benjamin Grimm mit 81,5 Prozent der Stimmen auf Listenplatz 1 – und damit zum Spitzenkandidaten der Partei für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.

Im Rahmen der Aufstellungsversammlung sprach auch der Bundesvorsitzende der FREIEN WÄHLER und Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger, zu den Mitgliedern und Gästen.

Der 44-jährige Benjamin Grimm wurde bereits im März zum Landesvorsitzenden der FREIEN WÄHLER NRW gewählt. Er ist seit vielen Jahren kommunalpolitisch aktiv und als Mitglied des Rates der Universitätsstadt Siegen bekannt. Politisch hat er sich insbesondere für den Rückbau der Siegener Umweltspur eingesetzt sowie für einen Stopp des weiteren Ausbaus der Windenergie im Kreis Siegen-Wittgenstein ausgesprochen, bis die notwendige Infrastruktur in Form von Speicherkapazitäten und Stromnetzen ausreichend ausgebaut ist. Im Hauptberuf ist Grimm Soldat der Luftwaffe am Standort Erndtebrück.

„Wir wollen den Menschen in Nordrhein-Westfalen eine bürgernahe Politik anbieten, die sich an Sachfragen orientiert und nicht an Ideologien“, erklärte Grimm nach seiner Wahl.

Neben dem Spitzenkandidaten sind drei weitere Mitglieder der FREIEN WÄHLER aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein auf der insgesamt 22 Kandidatinnen und Kandidaten umfassenden Landesliste vertreten: Dieter Born auf Listenplatz 9, Ingo Janson auf Listenplatz 14 und Brian Born auf Listenplatz 20. Damit ist die Region Siegen-Wittgenstein auf der Landesliste der FREIEN WÄHLER NRW stark vertreten.

Mit der Aufstellung der Landesliste sehen sich die FREIEN WÄHLER NRW nach eigenen Angaben personell und inhaltlich gut vorbereitet auf den bevorstehenden Landtagswahlkampf.

Benjamin Grimm aus Siegen führt die FREIEN WÄHLER NRW in die Landtagswahl