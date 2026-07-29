Seit fast 40 Jahren verbunden: Türkische und Siegener Pfadfinder treffen sich im Rathaus Siegen

(wS/si) Siegen 29.07.2026 | Bürgermeister Tristan Vitt hat Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Sakarya İzci Grubu aus der Türkei im Historischen Ratssaal der Stadt Siegen empfangen. Gemeinsam mit Mitgliedern des Siegener Stammes Hubertus kamen die Jugendlichen und ihre Betreuer zu einem kleinen Empfang ins Rathaus.

In seiner Begrüßung hob Tristan Vitt die Leitwerte der Pfadfinderbewegung hervor, die vor allem von Toleranz, Weltoffenheit, Respekt und Vertrauen geprägt seien und deshalb auch über Ländergrenzen hinweg Verbindungen schaffen könnten. Die türkischen Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren überreichten dem Bürgermeister ein kleines Gastgeschenk. Anschließend konnten sich die Gäste im Historischen Ratssaal stärken und sich in das Gästebuch der Stadt eintragen, bevor eine Stadtrallye durch Siegen auf dem Programm stand.

Die Verbindung zwischen dem Siegener Stamm und der Pfadfindergruppe aus der Region Sakarya hat eine lange Tradition: Bereits 1988 rief der mittlerweile verstorbene Ehrenvorsitzende des Hubertusstammes, Jürgen Tietze, den Austausch ins Leben. Seitdem pflegen beide Gruppen den Kontakt über Ländergrenzen hinweg.

In den nächsten Tagen steht für die türkischen Gäste neben einem Besuch in Köln auch die Teilnahme am Bundeslager an, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert.

Bürgermeister Tristan Vitt (Mitte) empfing Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der Türkei und Siegen im Historischen Ratssaal. Foto: Stadt Siegen