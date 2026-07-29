„Learn to Fly“: Nachwuchspiloten heben beim MSC Littfetal ab

(wS/red) Kreuztal 29.07.2026 | Flugbegeisterte Nachwuchspiloten können sich auch in diesem Jahr auf ein besonderes Ferienerlebnis freuen: Der Modellsportclub Littfetal e. V. veranstaltet am Samstag, dem 15. August 2026, im Rahmen der Kreuztaler Ferienspiele erneut die beliebte Veranstaltung „Learn to Fly“ auf seinem Fluggelände in Kreuztal-Littfeld. Bereits zum 17. Mal in Folge lädt der Verein junge Technikfans und neugierige Nachwuchspiloten dazu ein, die faszinierende Welt des Modellflugs kennenzulernen.

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Was: „Learn to Fly“ – Modellflugtag für Kinder und Jugendliche

Wann: Samstag, 15. August 2026, ab 14 Uhr

Wo: Fluggelände des MSC Littfetal in Kreuztal-Littfeld

Anlass: Kreuztaler Ferienspiele

Veranstalter: Modellsportclub Littfetal e. V.

Ab 14 Uhr erhalten die angemeldeten Jugendlichen zunächst eine altersgerechte Einführung in die Technik, Steuerung und Sicherheitsregeln des Modellflugs. Anschließend geht es an den Flugsimulator: Dort können die Teilnehmer erste Steuererfahrungen sammeln, bevor sie mit Unterstützung erfahrener Vereinsmitglieder das Gelernte auf dem Fluggelände in die Praxis umsetzen.

Dann wird es spektakulär: Bei Vorführungen mit ferngesteuerten Flugzeugen und Helikoptern erleben die jungen Zuschauer waghalsige Loopings und elegante Flugmanöver aus nächster Nähe. Das persönliche Highlight des Tages dürfte für viele aber das sogenannte Lehrer-Schüler-Fliegen sein. Dabei dürfen die Jugendlichen selbst ein Modellflugzeug steuern – natürlich unter der Begleitung eines erfahrenen Vereinsmitglieds, das jederzeit unterstützend eingreifen kann.

Ergänzt wird das Programm durch eine Bastelecke, in der die jungen Teilnehmer eigene kleine Wurfgleiter bauen und anschließend auf dem Vereinsgelände ausprobieren können. Für Getränke und Snacks ist ebenfalls gesorgt, und die entspannte Atmosphäre auf dem Fluggelände lädt zum Verweilen und Austausch ein. Zum Abschluss erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde als Erinnerung an ihren Ferientag beim MSC Littfetal.

Der Verein zeigt sich zufrieden mit der Resonanz und dem reibungslosen Ablauf in den vergangenen Jahren. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie schnell Kinder für Technik begeistert werden können – besonders, wenn sie etwas selbst ausprobieren dürfen“, heißt es aus dem Vorstand. Eine Fortsetzung des Ferienangebots im kommenden Jahr ist bereits fest eingeplant.