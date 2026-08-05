Finest Cover Rock bei mittwochSIn – Noisic rocken heute den Unteren Schlossplatz

(wS/mi) Siegen 05.08.2026 | Am heutigen Mittwoch, dem 5. August, wird es laut auf dem Unteren Schlossplatz in Siegen: Bei mittwochSIn steht mit Noisic eine Band auf der Bühne, die für energiegeladene Live-Shows und die größten Rock-Hits bekannt ist. Ab 18 Uhr verwandelt sich der Schlossplatz in eine Open-Air-Rockarena – der Eintritt ist wie immer frei.

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Was: mittwochSIn mit Noisic (Finest Cover Rock)

Wann: Mittwoch, 5. August 2026, ab 18 Uhr

Wo: Unterer Schlossplatz, Siegen

Eintritt: frei

Web: noisic.de

Hinter dem Namen Noisic steckt eine sechsköpfige Formation aus dem Westerwald, die seit über 25 Jahren auf Bühnen in ganz Deutschland unterwegs ist. Die Band besteht aus Anni (Gesang), Michi (Gesang und Gitarre), Meik (Gitarre und Gesang), Marcel (Keyboard, Samples und Gesang), Johannes (Bass und Gesang) sowie Sebastian am Schlagzeug. Mit über 450 Konzerten und mehr als 1.200 Stunden Bühnenerfahrung vor insgesamt weit über 150.000 Besuchern gehört Noisic zu den erfahrensten Cover-Rock-Bands der Region.

Das Repertoire reicht von aktuellen Chart-Hits über echte Rockklassiker von AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi oder Van Halen bis hin zu Partyevergreens von Die Ärzte oder Pink. Dazu präsentiert die Band eigens konzipierte Medleys, die für Abwechslung und Überraschungsmomente sorgen.

Noisic ist regelmäßig auf großen Festivals und Stadtfesten zu Gast – darunter der Mainzer Weinmarkt auf der RPR1-Bühne, das Museumsuferfest in Frankfurt, das Bergerstraßenfest, das Altstadtfest Limburg oder das Deichstadtfest in Neuwied. Bereits im vergangenen Jahr spielte die Band beim Siegener Stadtfest. Erst vor wenigen Tagen begeisterte Noisic das Publikum bei der Open-Air-Kirmes in Montabaur.

Ob Mitsingen, Tanzen oder einfach den Sommerabend mit Freunden verbringen – bei mittwochSIn ist beste Stimmung garantiert. Dazu gibt es ein vielfältiges gastronomisches Angebot mit kühlen Getränken und leckeren Speisen.

Noisic bringen „Finest Cover Rock“ zum mittwochSIn auf den Unteren Schlossplatz in Siegen. Grafik: Veranstalter