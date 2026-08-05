Spielfläche im Bürgerpark Herrengarten in Siegen gesperrt – Kunstrasen und Bewässerungsanlage werden installiert

(wS/si) Siegen 05.08.2026 | Die Spielfläche des Bürgerparks Herrengarten am Ufer der Sieg ist aktuell gesperrt. Grund sind Ergänzungsarbeiten der Garten- und Landschaftsbauer, die dort punktuell Kunstrasen verlegen und eine Bewässerungsanlage installieren. Bis zum Stadtfest Ende August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Kunstrasen-Abschnitte werden in den kommenden Tagen rund um die Drehbänke und die Spielpunkte im stark frequentierten Bereich zwischen Lauftrommel, Trampolin und Slackline verlegt. „Der Herrengarten ist eine repräsentative öffentliche Grünfläche mit hoher Besucherfrequenz und entsprechend hohem Nutzungsdruck, mit dem neuen Kunstrasen auf der Spielfläche bleibt der Bereich dauerhaft nutzbar“, erklärt Natascha Klöckner, zuständige Projektleiterin bei der Grünflächenabteilung der Stadt Siegen.

Die Rasenflächen vor allem auf den Laufflächen zwischen den Spielpunkten und im Umfeld der Drehbänke sind laut Klöckner „stark verdichtet und verschlissen“. Der Einsatz von Kunstrasen auf den besonders beanspruchten Teilflächen gewährleiste eine optisch ansprechende Oberfläche – vergleichbar etwa dem Abenteuerspielplatz im Schlosspark. Wenn der Kunstrasen verlegt ist, lässt sich der Herrengarten auch im Herbst und Winter noch gut bespielen. Wichtig dabei: Es handelt sich ausschließlich um kleine Ergänzungen in den stark beanspruchten Bereichen – der überwiegende Teil des Herrengartens bleibt weiterhin natürliche Vegetationsfläche.

Aktuell tragen Mini-Bagger die obere Erdschicht rund um die Spielpunkte ab. Danach wird die Schottertragschicht sowie die Randeinfassung zur Abgrenzung der Flächen vorbereitet.

Der Rat der Stadt Siegen hatte im Oktober vergangenen Jahres außerplanmäßige Finanzmittel in Höhe von 40.000 Euro freigegeben – für eine Bewässerungsanlage und Kunstrasen. Beide Maßnahmen sollen das Gesamtbild des Parks deutlich verbessern.

Der erhöhte Wasserbedarf der Bäume und Stauden in den Rabatten auf dem insgesamt 4.800 Quadratmeter großen Areal führt auch zu einem erhöhten Pflegeaufwand. Bislang haben Mitarbeiter der Grünflächenabteilung mit hohem Personalbedarf die Pflanzen und den Rasen im Sommer täglich per Hand bewässert. Abhilfe schafft jetzt eine neue automatisierte, per Smartphone steuerbare Bewässerungsanlage für die Staudenbeete und Rasenflächen. Im Juli wurden bereits die Wasserleitungen und Anschlüsse verlegt, die derzeit angeschlossen werden. Die Tröpfchenbewässerung der Staudenbeete folgt in einigen Wochen, wenn der dafür notwendige Herbstschnitt der Staudenpflanzen erfolgt ist.

Die Nutzung des Herrengartens als „grüne Bühne“ ist bei der Planung berücksichtigt: „Die Arbeiten sind so gelegt, dass die Veranstaltungen der ‚Grünen Bühne‘ der Kulturabteilung stattfinden können“, so Klöckner.

Gesperrtes Areal im Bürgerpark Herrengarten. Foto: Stadt Siegen