Hilchenbach-Allenbach: Grunder Straße wird für eine Woche voll gesperrt

(wS/hi) Hilchenbach 05.08.2026 | Autofahrer und Anwohner in Hilchenbach-Allenbach müssen sich ab kommender Woche auf Einschränkungen einstellen. Wie die Stadt Hilchenbach mitteilt, wird ein Abschnitt der Grunder Straße teilsaniert. Dafür ist die Straße von Dienstag, 11. August, bis einschließlich Montag, 17. August, voll gesperrt.
Die Arbeiten umfassen die Erneuerung der Asphaltdeckschicht sowie kleinere Randarbeiten. Betroffen ist der Abschnitt vom Kreuzungsbereich „Vordere Insbach“ bis zu den Hausnummern 22 und 23 – eine Strecke von rund 330 Metern.
Für die Anwohnerinnen und Anwohner im unmittelbaren Bauabschnitt gibt es eine differenzierte Regelung: In den ersten Tagen, in denen überwiegend vorbereitende Arbeiten stattfinden, können sie ihre Grundstücke grundsätzlich noch eingeschränkt erreichen. Erst wenn die abschließende Asphaltdeckschicht eingebaut wird, ist eine Zufahrt vorübergehend nicht möglich. Dazu soll es laut Stadt vor Beginn der Asphaltarbeiten noch ein gesondertes Informationsschreiben mit dem genauen Ablauf geben. Die Mitarbeiter der ausführenden Baufirma stehen den Anwohnern während der gesamten Sanierungszeit als Ansprechpartner zur Verfügung und unterstützen bei Bedarf.
Das Industriegebiet „Vordere Insbach“ sowie die Papiercontainer an der Abzweigung Grunder Straße/Vordere Insbach bleiben über die Kreisstraße K 31 erreichbar. Auch die Müllabfuhr ist nach Angaben der Stadt im Abfuhrbetrieb nicht beeinträchtigt.
Wer in der Grunder Straße bis zum Sanierungsabschnitt, in der Haarhäuser Straße, der Brunnenstraße, der Nordstraße oder im Ginsterweg wohnt, erreicht seine Straße weiterhin über die Bundesstraße B 508.
Die Stadt Hilchenbach bittet alle Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger um Verständnis für die mit den Bauarbeiten verbundenen Einschränkungen.Werbepartner der Region – Anzeige
In eigener Sache
Immer für Sie vor Ort — Ihr wirSiegen-Team
Wir sind rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Dabei berichten wir völlig unabhängig — keiner Partei und keinem Konzern verpflichtet, nur Ihnen als Leser. Uns ist wichtig, dass alle Nachrichten für jeden Bürger frei zugänglich bleiben: komplett ohne Bezahlschranke, kostenlos für alle. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Sie schätzen, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig
Und ganz gleich, ob mit oder ohne Beitrag — schön, dass Sie wirSiegen lesen. 💙