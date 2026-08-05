Hilchenbach-Allenbach: Grunder Straße wird für eine Woche voll gesperrt

(wS/hi) Hilchenbach 05.08.2026 | Autofahrer und Anwohner in Hilchenbach-Allenbach müssen sich ab kommender Woche auf Einschränkungen einstellen. Wie die Stadt Hilchenbach mitteilt, wird ein Abschnitt der Grunder Straße teilsaniert. Dafür ist die Straße von Dienstag, 11. August, bis einschließlich Montag, 17. August, voll gesperrt.

Die Arbeiten umfassen die Erneuerung der Asphaltdeckschicht sowie kleinere Randarbeiten. Betroffen ist der Abschnitt vom Kreuzungsbereich „Vordere Insbach“ bis zu den Hausnummern 22 und 23 – eine Strecke von rund 330 Metern.

Für die Anwohnerinnen und Anwohner im unmittelbaren Bauabschnitt gibt es eine differenzierte Regelung: In den ersten Tagen, in denen überwiegend vorbereitende Arbeiten stattfinden, können sie ihre Grundstücke grundsätzlich noch eingeschränkt erreichen. Erst wenn die abschließende Asphaltdeckschicht eingebaut wird, ist eine Zufahrt vorübergehend nicht möglich. Dazu soll es laut Stadt vor Beginn der Asphaltarbeiten noch ein gesondertes Informationsschreiben mit dem genauen Ablauf geben. Die Mitarbeiter der ausführenden Baufirma stehen den Anwohnern während der gesamten Sanierungszeit als Ansprechpartner zur Verfügung und unterstützen bei Bedarf.

Das Industriegebiet „Vordere Insbach“ sowie die Papiercontainer an der Abzweigung Grunder Straße/Vordere Insbach bleiben über die Kreisstraße K 31 erreichbar. Auch die Müllabfuhr ist nach Angaben der Stadt im Abfuhrbetrieb nicht beeinträchtigt.

Wer in der Grunder Straße bis zum Sanierungsabschnitt, in der Haarhäuser Straße, der Brunnenstraße, der Nordstraße oder im Ginsterweg wohnt, erreicht seine Straße weiterhin über die Bundesstraße B 508.

Die Stadt Hilchenbach bittet alle Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger um Verständnis für die mit den Bauarbeiten verbundenen Einschränkungen.